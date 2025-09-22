Santo Domingo.– Un tiroteo, cuyas causas aún se desconocen, se registró la tarde de este lunes en el parqueo de la torre de apartamentos donde supuestamente reside el cantante dominicano El Alfa, en la ciudad de Santo Domingo y hasta el momento no se han reportado personas heridas.

De acuerdo con un video publicado por el portal De Último Minuto, en la escena se observa un vehículo Mercedes Benz negro con múltiples impactos de bala.

En el pavimento también quedaron esparcidos varios casquillos de proyectiles, lo que evidencia la magnitud del tiroteo.

Espere más detalles.