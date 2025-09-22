¿Qué Pasa?

Un tiroteo se habría registrado en el parqueo de la torre donde vive El Alfa

Por
Un tiroteo se habría registrado en el parqueo de la torre donde vive El Alfa

El vehículo impactado por las balas.

Santo Domingo.– Un tiroteo, cuyas causas aún se desconocen, se registró la tarde de este lunes en el parqueo de la torre de apartamentos donde supuestamente reside el cantante dominicano El Alfa, en la ciudad de Santo Domingo y hasta el momento no se han reportado personas heridas.

De acuerdo con un video publicado por el portal De Último Minuto, en la escena se observa un vehículo Mercedes Benz negro con múltiples impactos de bala.

En el pavimento también quedaron esparcidos varios casquillos de proyectiles, lo que evidencia la magnitud del tiroteo.

Espere más detalles.

TEMAS: #El Alfa#Tiroteo#torre
Lázaro Medina Familia

Lázaro Medina Familia

Hijo, hermano, padre, esposo y católico. Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Periodista con larga experiencia en temas de actualidad. Desde el 2015 formo parte del gran equipo de El Nacional donde me desempeño como redactor y coordinador de contenido. Previamente estuve en Telesistema 11 y El Nuevo Diario. Ganador de una Mención especial en el Premio Nacional de Periodismo Turístico Epifanio Lantigua 2024, por la serie de reportajes 'Ríos y balnearios'.