Río Verde a la Inmortalidad

Llevo décadas haciendo una solicitud en este espacio que siempre cae en el vacío. No desmayaré e insisto.

Al conmemorarse el 71 aniversario de la tragedia de Río Verde, Yamasá en 1948, cuando se estrelló la aeronave que transportaba a los integrantes del equipo amateur de béisbol de Santiago, murieron 32 personas, aprovecho para volver a solicitar al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, que exalte la nómina completa a la Inmortalidad.

El saliente presidente del Pabellón de la Fama, doctor Luis Scheker Ortiz, siempre hizo caso omiso a la solicitud, bajo el vago argumento de que los estatutos de la entidad no contemplan exaltaciones colectivas.

En la Inmortalidad del Deporte Dominicano, hay varios de los ex peloteros aficionados que perecieron en Río Verde y se haría más que justicia oficializar a los demás, incluyendo la tripulación y fanáticos, porque esa tragedia aérea es recordada y vivida cada año por todos los dominicanos.

Vergüenza debe dar a los directivos del Pabellón de la Fama, que se niegan a reconocer a esos exatletas y deportivas fallecidos, como inmortales del deporte dominicano.

Dejemos detrás las pésimas acciones de exdirectivos de ese respetado organismo y hagamos una exaltación colectiva al grupo que falta por llevar a la inmortalidad del deporte dominicano.

Confiamos en que el doctor Dionisio Guzmán no se limitará a rendir homenajes y a la entrega de placa en este 71 aniversario de la tragedia aérea de Río Verde, sino que procederá, como se debió hace muchos años a llevar al lugar que les corresponde a los fallecidos en la misma.

¡Vístase de gloria Pabellón de la Fama, haciendo justicia!

TOQUECITOS… Muy emotivo acto celebró el viernes 11 de enero la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago, con motivo del 71 aniversario de la tragedia de Río Verde, donde murieron los integrantes del equipo de béisbol amateur de Santiago, la tripulación de la nave y varios deportistas acompañantes… Reconocimiento público a la ACDS, por mantener viva la tradición de recordar a esos grandes del deporte de Santiago y el país… Sigo recibiendo felicitaciones por la calidad del periódico que dirigí durante la celebración de los Juegos Deportivos Nacionales Hermanas Mirabal 2018… Agradezco las opiniones de Heriberto Morrison, Gerardo Suero Correa, padre, y del profesor Rafael Peralta Romero, en forma particular… Me cuentan que en los predios de la Liga de Béisbol Profesional, están acabando conmigo por la entrega de la semana pasada, donde critiqué que la institución se involucrara en las elecciones de la Federación de Peloteros, aunque fuera invitada… Dicen que lo hice porque soy del grupo de amigos del doctor Leonardo Matos Berrido, saliente presidente… Esa amistad me honra, como también me honra y me fortalece seguir recibiendo el apoyo del editor deportivo de este periódico, Leo Corporán, por el respaldo en las opiniones vertidas… No me altero, ni me molestan las opiniones de amigos e instituciones, pues en el sistema democrático que vivimos, todo se vale… Amén.