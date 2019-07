Congratulaciones al fútbol

Los clubes Atlético Pantoja y Cibao FC montaron el sábado por la tarde en Santiago, un espectáculo deportivo de superior calidad, donde los primeros, en tandas de penales, se coronaron campeones del torneo Apertura de la Liga Dominicana de Fútbol 2019.

Desde el inicio del encuentro los nervios se apoderaron a los presentes en

el estadio Cibao FC de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y no era para menos, pues durante 120 minutos la pizarra se mantuvo empatada a cero.

No había un espacio vacío en la moderna cancha, pero tampoco en sus alrededores y el extenso Campus de la casa de altos estudios saturados, taponado de vehículos. No era para menos.

Todos los santiagueros estábamos vestidos

de mamey y amarillo, mientras que los gallardos visitantes lucían

indumentarias gris.

Los locales, preparados desde bien tempranos para una larga celebración, nos quedamos en el camino, aunque complacidos con el gran juego que presentamos y como deportistas reales, aplaudimos la hazaña de los capitalinos, Pantojeros.

La victoria de Pantoja FC, fue el segundo título en el circuito profesional dominicano. El primer campeonato fue en la temporada inaugural de 2015.

Vayan las más sinceras felicitaciones a los fajadores futbolistas del Pantoja FC, a su técnico Jean Carlos Guell y a todos sus ejecutivos

por ese gran trabajo.

Extensivas las congratulaciones a los integrantes del Cibao FC, organización que ha venido a engrandecer, no solo el fútbol, sino el deporte dominicano en sentido general.

Los méritos del ingeniero Manuel Estrella y demás directivos del Cibao FC trascienden las fronteras y más que todo complacen al fanático de Santiago y el país. ¡Loor para ellos!

Concluyo felicitando a la Comisión Normalizadora del Fútbol Dominicano, en la persona de Manuel Luna, lo que hago extensivo al personal que lo acompaña.

En sentido general, la brillante exhibición de fútbol de calidad montado

el sábado en Santiago,

no solo lo disfrutaron los futbolistas, sino todos los deportistas dominicanos.

TOQUECITOS…¡Mucho cuidado! No quiero que me pase lo mismo en el baloncesto del Distrito Nacional, que con la final del fútbol. Qué está pasando con el equipo del Mauricio Báez? Alguien debe explicarme el por qué no estamos ganando los juegos que necesitamos ganar. Así no vale… Tremendo espectáculo el montado por los jóvenes bateadores que participaron en el Derby de Cuadrangulares de las Grandes Ligas. Vladimir Guerrero Jr., aunque perdió en la última ronda, dio demostraciones del gran poder en su bate

y se robó los aplausos

de todos. Como saben,

el Derby fue ganado por Pete Alonso, inicialista de los Mets de Nueva York, quien este año ganará otros tantos renglones… No entiendo muy bien eso de la fusión de las Federaciones de Béisbol y Softbol, por lo que entiendo que la disposición de organismos internacionales traerá tremendo rebú en los países hispanos, donde todos queremos ser el Jefe…Será muy efímera la presidencia de Juan Núñez Nepomuceno en la Federación de Béisbol? Parece que sí…. ¡La recua de muchachos que hay en el Campamento de Verano del Club Mauricio Báez, da para llenar el estadio Qusiqueya…!Esa acción hay que alabarla!