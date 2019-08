¡Anderson, fallaste tú!

En medio del ajetreo que conllevaba para mí tres peleas finales de boxeo para la República Dominicana, en Lima, Perú, recibí dos llamadas telefónicas el jueves por la noche de mi amigo Juan José Anderson.

En mi calidad de delegado de la Selección Nacional de Boxeo, el veterano entrenador me llamó para tres cosas, felicitarme por la medalla de oro ganada por Rodrígo Marte de la Rosa, quejarse del tren de pelea y la forma de conducirse en el ring de Leonel de los Santos y la última para decirme lo mal que se sentía, pues entendía que Valentín Contreras, nos había fallado, en un proyecto que emprendimos juntos.

Sobre este último le dije, Anderson: “Valentín no me falla, es que he dedicado mucho tiempo a la Selección, pero él me llamó hace un rato y hablamos”.

“Tranquilízate, que a mi regreso hablamos con él”, y acordamos reunirnos este lunes a las 11:00 de la mañana en el gimnasio del club Dinamita que se encuentra en el Estadio de la Normal.

Anderson “no acudió a la cita, me falló”. A esa hora su cuerpo yacía en una funeraria en la avenida Máximo Gómez, donde acudí a acompañar a sus familiares y amigos.

Prometí ante su cadáver que el proyecto se hará realidad y que tanto Valentín Contreras, como quien escribe, lo impulsaremos para beneficios de los jóvenes que residen en los barrios vecinos al estadio de La Normal.

Teníamos en proyecto de techar el gimnasio, pues manos criminales se llevaron la mitad del mismo, equipar el club Dinamita que se encuentra en deterioro y construir una “Villita” para alojar a una selección juvenil de boxeo de los clubes del Distrito Nacional.

Aunque Anderson “fallara” a la cita del lunes, los planes continúan y de seguro que lo lograremos, ahora como homenaje póstumo a esa gloria del boxeo de República Dominicana.

Estamos unidos al dolor de doña Carmen Brito, viuda Anderson y de sus hijos Juan José, Juan Antonio e Isaura, así como de sus familiares y amigos.

TOQUECITOS…Pendiente de escribir un informe al país sobre la Selección Nacional de Boxeo de República Dominicana, la que presidí en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú…Seis medallas: un oro, dos platas y tres bronces, la segunda mejor actuación de los quisqueyanos, solo por una plata, debajo de Pesas, que ganó un oro, tres platas y dos bronces…No sé que pensar sobre la dirigencia olímpica dominicana y las autoridades, las que prestan gran atención a otras disciplinas, lo que veo muy bien, pero que no dan medallas… El boxeo es tratado como “cenicienta” y sin embargo, siempre estamos en el medallero…De esto hablaremos y claro…No había escrito mi columna hace días, pues hacía las veces de reportero para éste periódico desde Lima, por lo que no pude manifestar mis condolencias por el fallecimiento de mi hermano Nelly Manuel Doñé, hombre sin rivales, hombre valiente, hombre trabajador a favor del deporte y sobre todo, un hombre de buena fe. Paz a su alma.