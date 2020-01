Con una racha de seis victorias consecutivas, incluyendo tres espectaculares remontadas, los Toros del Este, con un pie en la final, este domingo tratarán de oficializar su candidatura al campeonato con un triunfo sobre los Tigres de Licey en el Estadio Francisco Micheli o un revés de las Águilas Cibaeñas en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

No hay fórmula matemática que deje a los bovinos fuera de la serie final de la edición beisbolera del 2019-20, que no sea en un triple empate con Tigres y Águilas, así que el conjunto que dirige Lino Rivera sólo necesita cumplir con los trámites legales.

Sería la primera vez que la franquicia de La Romana disputará la corona en la última instancia en dos temporadas consecutivas luego de perder la final pasada ante sus vecinos y todavía campeones, las Estrellas Orientales.

Los Toros han ganado seis al hilo en la casa y hoy enfrentan su penúltimo desafío de la semifinal jugando ante su aguerridos simpatizantes y yendo tras lo que sería una marca: de ganar todos los partidos de este trayecto jugando con el uniforme de locales.

Los Tigres (7-7), perdedores de cuatro choques consecutivos en los que apenas han anotado seis vueltas, se aferran a un segundo lugar que sostienen con escaso margen sobre las Águilas, novena que les aplastó en dos noches seguidas para colocarse a un juego de distancia.

Con un cuerpo monticular desmantelado, la ofensiva añil, misma que anotó 26 carreras y disparó 31 incogibles en las dos primeras fechas del todos contra todos, ha sido sometida a la obediencia por el pitcheo de Toros, Leones y Águilas en sus cuatro últimas presentaciones.

El equipo azul no la tendrá fácil esta tarde ante un erguido oponente que ha paseado a sus contrincantes desde la segunda quincena de octubre después de iniciar la serie regular con registro de 0-5.

Las cuyayas escalaron la tercera posición con dos resonantes triunfos ante sus archirrivales los Tigres y esta tarde tratarán de igualar en el segundo lugar, previo a su enfrentamiento con Licey mañana.

Una victoria amarilla sobre los Leones, combinada con un triunfo de los naranjas sobre los azules, construiría un escenario para un choque de magnitudes épicas la noche del lunes.

Los Leones (5-9), “Duros de Matar”, han peleado, pero la mayoría de las veces han sucumbido y por eso en cada salida al diamante se jugarán la vida. Ya se acabó el espacio para errores, no tienen mañana, así que su desafío de hoy es por todo, la temporada estará en juego para la novena que inició con 9-1 en octubre.