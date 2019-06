OAKLAND.- El tomador de decisiones es de Nigeria. coque juventus iphone xr El entrenador es de Nowhere, Iowa. El gerente general es de Hawai. Hay una mujer que toma decisiones de baloncesto en la oficina. Hay una estrella emergente de Camerún y un experto en cocina del Congo. Hay un nuevo padre que es demasiado bajo y que fue pasado por alto en el draft que hizo todas las tomas clave en el cuarto trimestre de la victoria del campeonato. Ahí está el hombre tranquilo y orgulloso de España, que pasó el verano pasado rescatando a los refugiados. Ahí está el hombre aún más tranquilo de Los Ángeles: el pegamento, el creador de diferencias, la superestrella que preferiría no ser notado, con una máscara de buceo. coque riverdale iphone 8 Estos son tus Raptors campeones de la NBA. El equipo de Toronto. El equipo de Canadá. Y en palabras del visionario Masai Ujiri, el equipo mundial. Ahora, él se estaba riendo entre el ruido, la rociada de champán y toda la celebración del jueves por la noche que se realizó hasta el viernes por la mañana, de que tal vez ABC los tocará el día de Navidad este año. coque iphone 8 shadow hunter Riéndose y no riéndose. No hay nada que moleste a Ujiri más que la falta de respeto o la falta de respeto percibida. coques iphone 8 plus king “¿Recibes la invitación del día de Navidad ahora?”, Le preguntaron. “No lo sé”, dijo, luego se rió de sus propias palabras. coque iphone 7 geometrie “Todavía podría estar en cuestión. Puede ser.” Pero él cree que es más que tiempo para respetar a sus Raptors, el dueño de la segunda victoria más en la temporada regular, la mayor cantidad en los playoffs. Tiempo para el respeto fuera de Toronto, fuera de Canadá. “No somos el equipo de Canadá”, dijo Ujiri. “Somos el equipo del mundo”. Y es hora de saborear, abrazar y celebrar al campeón más singular que la NBA haya tenido, tal vez el campeón más singular del deporte profesional norteamericano que haya conocido. Este es el proyecto científico de Ujiri. Puede ser solo un año. Puede ser más que eso.