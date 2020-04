Uso árbitro robot perjudicaría a Gary Sánchez

- Publicidad -

KRISTIE ACKERT

Daily News

Al igual que muchos de sus compañeros de equipo, Gary Sánchez ha publicado entrenamientos en Instagram durante el cierre de la pandemia de coronavirus. El martes, el receptor de los Yankees colocó un video de él practicando su recepción del balón. El jugador de 27 años estaba agachado detrás del plato con una rodilla hacia abajo, su guante bajo, debajo de la zona y subiendo con cada captura.

Esa es la nueva postura en la que Sánchez pasó más tiempo trabajando esta primavera con el nuevo entrenador de captura de los Yankees, Tanner Swanson, antes de que el virus atacara.

Pero el lunes, cuando un plan rudimentario para reiniciar el juego se filtró como un globo de prueba, había una pepita interesante escondida allí que podría hacer que los grandes planes de los Yankees con Sánchez resulten en nada.

Las partes del plan que llamaron la atención fueron poner en cuarentena a todos los jugadores en el área de Phoenix y jugar todos los juegos en los 10 sitios de entrenamiento de primavera y el estadio Diamondbacks. Sin embargo, metidos en los detalles de ese plan aparentemente exagerado, había algunas ideas que MLB ha estado ansioso por implementar de todos modos: dobles cabezas de siete entradas y una zona de ataque electrónico.

Swanson admitió que una vez que el béisbol pasa a una zona de strike computarizada, o los llamados «robo umps», cambia todo para los receptores.

“Cambia la ecuación, definitivamente. Creo que se convierte en una posición centrada en bloques, desde un punto de vista atrapante. Espero que eso no suceda, personalmente. Creo que hay muchas cosas compuestas que tal vez ni siquiera se han considerado como un efecto. No creo que esas tendencias se mantengan relativamente iguales «, dijo Swanson a periodistas en febrero. «Trato de evolucionar y adaptarme y trato de descubrir cómo podemos optimizar todo lo que podemos controlar, que serían bolas en la tierra y tirar a los corredores … Creo que nos estamos acercando a comprender qué es una posición de bloqueo óptima . Pero definitivamente cambiaría el panorama ”.

En un seminario web en línea para atrapar entrenadores el sábado, Swanson reiteró que una zona de ataque computarizada significaría que los receptores tendrían que adaptarse y adaptarse.

Irónicamente para Sánchez, haría que los receptores se concentren más en bloquear y lanzar nuevamente. Hizo ese cambio por su cuenta en 2019, provocando que los Yankees trajeran a Swanson, el ex coordinador de captura de los Mellizos.

Seamos honestos, Sánchez está detrás del plato porque su bate juega bien allí. Un bateador de .248 / .348 / .518 en su carrera con 105 jonrones en 1,393 turnos al bate, Sánchez tiene 11.2 WAR en partes de cinco temporadas en las grandes ligas.

Si bien Sánchez mejoró las estadísticas defensivas (bloqueo y pases en particular) que eran obvios para los fanáticos, a la oficina analítica no le importó. Acaban de ver que retrocedió en el arte de enmarcar lanzamientos. Su tasa de encuadre por encima del promedio pasó de 2.6 en 2018 a -6.8, según FanGraphs. Su valor defensivo según ese sitio cayó de 8.9 a -0.1 esta temporada.

Un Apunte

Tendría que adaptarse

Si la liga va a una zona de ataque computarizada, o los llamados «Robo Umps», el arte de robar un ataque desaparecerá. En cambio, se les pedirá a los receptores que se ajusten nuevamente y se concentren en bloquear, lanzar y golpear.