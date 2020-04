Vakeró regresa al rap con “Casa Nostra”

- Publicidad -

José Antonio Aybar F.

aybarjo@gmail.com

Santo Domingo.- Vakeró regresó a sus raíces. El rap vuelve a perfumar su discografía con su más reciente álbum titulado “Casa Nostra”, nombre que parafrasea a la sociedad secreta criminal siciliana, pero en nada tiene que ver con mafias, secuestros y asesinatos.

El urbano petromacorisano solo quiso patentar en un título los días de encierro a los que ha obligado la pandemia del coronavirus.

“El nombre se me ocurrió por la situación de encierro que todos estamos padeciendo, donde la casa es el único lugar seguro”, aclara de inmediato a los miembros de la prensa que participaron anoche en un encuentro virtual para dar a conocer su nuevo disco, a través de la plataforma Zoom.

“Casa Nostra”, 100 por ciento rap, tuvo su estreno mundial a la medianoche de este viernes a través de todas las plataformas de música digital.

El artista se emociona al revela que la disquera Mayimba Records también lanzará una versión en vinilo para coleccionistas. “Está de moda de nuevo, el público está volviendo al vinilo”, dice.

Además de las conocidas plataformas las canciones pueden ser escuchadas, de manera gratuita, en el canal de Youtube del “Cantante de los raperos”, como se identifica.

“Quise volver a mis raíces en este nuevo disco, era algo que la gente me estaba pidiendo, el hip hop siempre ha sido mi pasión, lo que pasa es que las fusiones que hice se pegaron y en honor a la verdad es lo que me comenzó a dar para llevar el pan a mis hijos, que son muchos”, confiesa el intérprete de Qué mujer tan chula.

Solo incluyó una colaboración en el disco y es Mi loca, junto a la rapera Heidy Brown, con la que, revela, tenía deseos de grabar.

“Heidy es una artista con un talento increíble, para mí fue un honor grabar con ella, hace tiempo estaba esperando la oportunidad”, dice.

Vakeró

y a pasar es uno de sus favoritos. Fue producido por Betoben La Sinfonía y le recuerda un momento de crisis que atravesó, donde se sintió solo, mientras amigos y familiares se alejaron de su entorno.

“Quítateme de alante que yo voy a pasa’

Tú que me anda buscando e’ con tu habilida’.

Quítateme de alante que yo voy a pasa’

Tu que me anda bu’cando e’ con tu habilida’.

“Quebrantado y abatido

me quedé solo en mi espacio, ni siquiera la familia me acompaña en lo que paso.

Imagínate lo’ amigo, todito se me quitaron, no sé de las mujeres que conmigo se aco’taron.

Los que se beneficiaron hoy tan criticando, tanta hambre le maté y con eso me pagaron.

Pero delante de Dios le’ juro

que yo me paro y cuando vuelva y recoja lo mío pienso pa’ dalo”.

Betoben La Sinfonía, quien también produjo Impotencia participó en el encuentro virtual, y aprovechó para confesar su felicidad por el resultado final. “Fue algo que fluyó de manera espontánea. Me emocionó hacer el tema por nota de voz y audio del celular. Para mí fue un honor volver a trabajar con Manuel (Vakeró). Me siento muy agradecido de la oportunidad”.

La canción social tiene su espacio en este álbum con La ley, una crítica a los problemas barriales, las carencias del sistema sanitario dominicano y el judicial.

“…sigue el día dándome mala noticia, un verdugo a machetazo mató una niña que se negaba a seguir siendo su concubina para volver a sus estudios por eso perdió la vida… once niños en hospital pierden la vida, el sistema de oxígeno sufrió una avería, hospital sin medicina, padre violan su hija, los atracó aumentando pila día tras días.

¿Quién podrá defendernos? Espera! no me lo diga… Nadie! porque el chapulín también perdió la vida”.

Entre canción y canción y una descarga de buen rap, destaca un tema que le dedicó a su esposa, titulado Nelly, producida por Villanosam. Es un grito de auxilio en medio de situaciones de la realidad actual.

«El rubio de Donald Trump

Por lo bigote’ de Danilo,

Coño! se afeitó el León!

Villano y su depresión,

Manuel perdió en el ron,

Otra ve suben el precio me va co’ta hace’ un dembow!

Ta dura la situación,

Su’pendíen la votación,

E’te penco vacilón no lo salva ni la oración!

Nelly! Sacame de e’te lio! Nelly!

Dime que voy hacer sin ti!

Aaaaaah! Lo’ poppy y el tigueraje! (y el tigueraje, raje!)

Lo’ poppy y el tigueraje! (y el tigueraje, raje!)

Lo’ gay, la religión, la calle y el tigueraje!

Mujere’ venden su cuerpo, por lo’ cri’tale’

La religión, la calle y el tigueraje!»

Vakeró asegura que el confinamiento por el coronavirus lo ha ayudado mucho, sobre todo a compartir más con la familia. “Me ha servido para conocer más a mi pequeña hija. Yo no soy de salir mucho de mi casa, pero por el trabajo no podía dedicarle mucho tiempo, y ahora por esta situación me la estoy disfrutando”.

Confiesa que solo ha salido dos veces durante la cuarentena para abastecerse de alimentos, pero la experiencia de la última vez lo convenció de no volver a hacerlo. “Las dos veces que he salido regreso a la casa asustadísimo. Lo que vi la última vez no me gustó, gente en la calle sin protección, es algo deprimente”, dice.

Su salud mental y la de su familia es prioritaria en estos momentos, por eso decidió no ver noticias y dedicar más tiempo a la lectura. “Decidí no ver noticias, porque nos vamos a enfermar en la casa, leo, veo documentales, de vez en cuando leo la Biblia para acercarme más a la Palabra. Y no lo hago por el momento que estamos atravesando, ya que siempre lo he hecho”, aclara.

Contenido

Álbum: “Casa Nostra”

Canciones: Sí sí, Te encontré, Mi loca (Heidy Brown), La ley, Tengo una mami, Nelly, Yo lo mato, Nena, Voy a pasar, Por más que tú joda, No estás bien, Impotencia, La calle son mía, No me vuelvo a enamorar.

Productores: Manuel Varet, Villanosam, Betoben La Sinfonía, Ghetto, Spkilla, Kairo La Sinfonía.

Disquera: Mayimba Records.