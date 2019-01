El versátil jugador de los Toros del Este, Jordany Valdespín, manifestó que avanzar a la serie final era una de sus principales metas y que ahora falta consumar ese hecho, dándole la corona a La Romana.

“Serie final ante las Estrellas será especial, estoy muy agradecido con Dios por permitirnos llegar hasta aquí, ahora sólo falta ganar la corona y tendré la plena satisfacción del deber cumplido” expresó Valdespín luego de que su equipo doblegara a los Leones del Escogido 4-3 en el partido que se desarrolló en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

“Esta temporada ha sido fenomenal, esto es algo muy bonito y más con el cálido trato que he recibido de la directiva de los Toros y que decir de los fanáticos que desde un principios me han apoyado fielmente”, acotó Jordany, quien bateó de 4-1, una anotada, un triple y recibió una transferencia.

Logros

Valdespín recibió esta temporada el galardón que lo acreditó como líder en bateo (.349), aparte del liderato de imparables (58) y el coliderato de bases robadas (14) con Junior Lake, el jardinero de las Estrellas Orientales.

“La gente no se imagina las veces que jugué con dolores, pero la pasión por competir hasta el final con mi equipo no me dejaba estar tranquilo y creo que Dios me bendijo dándome las fuerzas necesarias para ser partícipe de este logro”, apuntó “Papivaldy” como muchos le apodan.

Enfocado

Jordany hizo un llamado a sus compañeros de mantenerse enfocados, pues no hay rival pequeño en la liga dominicana.

“Creo que todo el equipo debe mantenerse concentrado en este último escalón que nos falta para llevarnos la corona, esta liga es muy compleja y no existen rivales pequeños, además las Estrellas han jugado buena pelota y eso lo tenemos claro”, expuso.

Labor de Valdés

Jordany valoró el gran trabajo monticular del lanzador zurdo Raúl Valdés, quien domó los bates rojos durante ocho entradas.

“Raúl Valdés es un caballo de esta liga, su trabajo desde el montículo fue de gran valía para que hoy estemos en la final y sobre todo, que pudimos respaldarlo ofensivamente”, señaló Valdespín sobre el conjunto romanense, que perdieron los dos últimos juegos de desempate (1996-97 y 2015-16), ante los Leones (10-9), pero anoche combinaron una impecable labor monticular con un bateo oportuno y una defensa eficaz.