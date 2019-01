SANTO DOMINGO.- Con cinco hits de Luis Valenzuela, incluyendo un triple y tres anotadas, los Leones del Escogido vencieron este viernes 7-5 a los Tigres del Licey en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

Los melenudos (6-4) atacaron al abridor Héctor Noesí con nueve imparables y cuatro carreras en igual cantidad de episodios para conseguir el sexto triunfo en los últimos ocho partidos, lo que los lleva a la primera posición del Todos contra Todos del Torneo de Béisbol Invernal Dominicano, empatados con Estrellas y Toros. Para los azules es la sexta derrota en línea (2-8), que los hunde más en el sótano.

Los rojos pegaron 15 incogibles, y contaron además con una buena salida del debutante Nate Reed, quien actuó por cuatro entradas y un tercio en las que permitió dos vueltas, tres hits, ponchó a dos y otorgó dos bases por bolas.

El ganador fue Rafael De Paula (1-0), quien tiró un inning y dos tercios, de un hit, tres ponches y una base por bolas. El perdedor fue Noesí (1-1), que en tres y dos tercios le marcaron cuatro anotaciones.

Acción del juego

Los Leones marcaron una abriendo el juego cuando, con corredores en primera y segunda, un elevado de Damek Tomscha por el jardín derecho provocó un choque entre Yamaico Navarro y Engel Beltré mientras fildeaban el batazo que se convirtió en doble e impulsó al plato a Valenzuela desde la intermedia. Navarro salió del juego lastimado.

Los escarlatas bajaron una más en el segundo, pero en el cuarto con triples consecutivos de Valenzuela y Chris Roberson por la banda derecha y un sencillo por los predios del lanzador, combinado con un error en tiro del segunda base Erick Aybar, ampliaron la ventaja 4-0.

Los Tigres descontaron contra Reed en el quinto capítulo, con imparable al central por parte de Xorge Carrillo y boletos consecutivos a Luis González y Emilio Bonifacio. De Paula entró a relevar con las bases llenas y un out, dominando a Aybar con elevado al receptor, pero transfirió a Danny Santana para que entrara una carrera, mientras que Moisés Sierra le conectó un batazo que De Paula tumbó con el guante, pero no pudo completar el out en la inicial, con lo que entró la segunda rayita azul.

En el séptimo, con un doble error del intermedista González con corredores en primera y segunda, los rojos anotaron dos más, pero en esa misma entrada, el Licey también fabricó un par de vueltas con un doblete de Donovan Solano por el bosque central, empujando a la goma a Danny Santana y a Sierra, respectivamente, con las carreras tres y cuatro.

Por los melenudos, Valenzuela se fue de 6-5, con triple, tres anotadas y una remolcada; Roberson, de 5-3, con triple, anotada e impulsada; Tomscha, de 5-3, con doble, una anotada y dos producidas, y Puello, de 5-2, con doble y anotada. Por los bengaleses, Solano, de 5-2, con doble y tres remolcadas; Sierra, de 4-2, con una empujada, una anotada y una transferencia, y Santana de 3-1, con dos impulsadas, una anotada y dos base por bolas.

El Escogido va a la ruta este sábado para enfrentar a los Toros del Este en La Romana a las 7:30 de la noche.

SANTO DOMINGO.- Con cinco hits de Luis Valenzuela, incluyendo un triple y tres anotadas, los Leones del Escogido vencieron este viernes 7-5 a los Tigres del Licey en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

Los melenudos (6-4) atacaron al abridor Héctor Noesí con nueve imparables y cuatro carreras en igual cantidad de episodios para conseguir el sexto triunfo en los últimos ocho partidos, lo que los lleva a la primera posición del Todos contra Todos del Torneo de Béisbol Invernal Dominicano, empatados con Estrellas y Toros. Para los azules es la sexta derrota en línea (2-8), que los hunde más en el sótano.

Los rojos pegaron 15 incogibles, y contaron además con una buena salida del debutante Nate Reed, quien actuó por cuatro entradas y un tercio en las que permitió dos vueltas, tres hits, ponchó a dos y otorgó dos bases por bolas.

El ganador fue Rafael De Paula (1-0), quien tiró un inning y dos tercios, de un hit, tres ponches y una base por bolas. El perdedor fue Noesí (1-1), que en tres y dos tercios le marcaron cuatro anotaciones.

Acción del juego

Los Leones marcaron una abriendo el juego cuando, con corredores en primera y segunda, un elevado de Damek Tomscha por el jardín derecho provocó un choque entre Yamaico Navarro y Engel Beltré mientras fildeaban el batazo que se convirtió en doble e impulsó al plato a Valenzuela desde la intermedia. Navarro salió del juego lastimado.

Los escarlatas bajaron una más en el segundo, pero en el cuarto con triples consecutivos de Valenzuela y Chris Roberson por la banda derecha y un sencillo por los predios del lanzador, combinado con un error en tiro del segunda base Erick Aybar, ampliaron la ventaja 4-0.

Los Tigres descontaron contra Reed en el quinto capítulo, con imparable al central por parte de Xorge Carrillo y boletos consecutivos a Luis González y Emilio Bonifacio. De Paula entró a relevar con las bases llenas y un out, dominando a Aybar con elevado al receptor, pero transfirió a Danny Santana para que entrara una carrera, mientras que Moisés Sierra le conectó un batazo que De Paula tumbó con el guante, pero no pudo completar el out en la inicial, con lo que entró la segunda rayita azul.

En el séptimo, con un doble error del intermedista González con corredores en primera y segunda, los rojos anotaron dos más, pero en esa misma entrada, el Licey también fabricó un par de vueltas con un doblete de Donovan Solano por el bosque central, empujando a la goma a Danny Santana y a Sierra, respectivamente, con las carreras tres y cuatro.

Por los melenudos, Valenzuela se fue de 6-5, con triple, tres anotadas y una remolcada; Roberson, de 5-3, con triple, anotada e impulsada; Tomscha, de 5-3, con doble, una anotada y dos producidas, y Puello, de 5-2, con doble y anotada. Por los bengaleses, Solano, de 5-2, con doble y tres remolcadas; Sierra, de 4-2, con una empujada, una anotada y una transferencia, y Santana de 3-1, con dos impulsadas, una anotada y dos base por bolas.

El Escogido va a la ruta este sábado para enfrentar a los Toros del Este en La Romana a las 7:30 de la noche.