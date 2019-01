El Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de República Dominicana (Conacerd) estimó hoy que con la entrada en vigencia de la nueva versión del Procedimiento Simplificado de Tributación (PST), denominado Único, se da un paso de avance que permitirá la formalización de miles de negocios que con anterioridad no se acogieron al mismo.

Antonio Cruz Rojas, presidente de la entidad, dijo que con diversas razones cuando entró en vigencia el PST, en el año 2007, sólo nueve mil comercios se acogieron a él.

Precisó que con la nueva versión, que Impuestos Internos dijo entrará en vigencia en las próximas semanas, será más fácil a los comerciantes, particularmente a los pequeños y medianos hacer sus declaraciones de impuestos, “porque en eso estamos claro, somos partidarios de que todos paguen”.

Aclaró que los comerciantes sí pagan millones de pesos en impuestos, pero lo hacen a través de los suplidores que les suplen las mercancías que venden al público y que sirven de agentes de retención.

Nuevo modelo

El director general de Impuestos Internos, Magín Díaz, declaró que ahora el modelo impositivo destinado a las pequeñas empresas, con ventas de hasta RD$8.7 millones anuales, será relanzado en un esfuerzo conjunto con el Ministerio de Industria y Comercio, a través del Viceministerio de Fomento de las Pymes, bajo la responsabilidad de Ignacio Méndez, quien a su juicio desarrolla “un programa espectacular”.

“Si las pequeñas empresas se acogen a ese régimen, no tienen que enviar formularios todos los meses, como las grandes; no tienen que pagar ITBIS todos los meses, no tienen que pagar el anticipo todos los meses”, subrayó Díaz, al dejar claro que la facilidad no supone que el sector deje de tener obligaciones tributarias formales.

Dijo que el procedimiento Único entrará en vigencia dentro de algunas semanas.

EL DATO

Es inexplicable

desde la óptica, del director de Impuestos Internos, que tan pocos contribuyentes se acogieran al PST, pese a las facilidades que contiene, como es un menor requerimiento de información y hacer innecesario el reporte del ITBIS los días 20 de cada mes.