Santo Domingo.– Un accidente se registró la mañana de este miércoles en la Autopista 30 de Mayo, en dirección oeste-este, a la altura de Manresa, próximo a la intersección con la avenida Luperón. El hecho no dejó heridos graves.

De acuerdo con versiones recogidas en el lugar, un camión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), cargado de sillas y mesas, colisionó con un vehículo marca Sonata, lo que posteriormente ocasionó un impacto contra un furgón estacionado en la vía.

El conductor del camión, identificado como Saúl Valverde, declaró que fue cerrado por el automóvil, lo que provocó que perdiera el control y se produjera el choque.

“Yo venía a la derecha y aparentemente un señor me cerró el paso, lo que ocasionó la colisión”, relató Valverde.

El chofer resultó con rasguños leves y fue colocado bajo observación médica.

El accidente ocasionó un gran taponamiento en la zona, mientras agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) trabajaron en la regulación y viabilización del tránsito.