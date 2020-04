Ven posible punto de disputa en plan MLB

- Publicidad -

Joel Sherman

New York Post

A principios de esta semana, en una conversación con un representante de jugadores veteranos, pregunté si la Oficina del Comisionado y la Asociación de Jugadores serían el escorpión de The Scorpion and the Frog.

En la fábula, el escorpión convence a una rana para que lo lleve al otro lado del río. La rana dice que no porque me vas a picar. El escorpión dice que no te picaré porque los dos nos ahogaremos. La rana dice que tiene sentido y está de acuerdo. El escorpión pica a la rana a mitad del río, asegurando la muerte de ambos, pero no antes de que la rana pregunte por qué. El escorpión dice porque está en su naturaleza.

Hay una pandemia que todavía está matando gente y creando un desempleo paralizante en el país. En ese entorno, entendiendo cuán indecoroso parecería, MLB y el sindicato no lucharían por el dinero, ¿verdad? Incorrecto. Porque durante más de medio siglo, esa es la naturaleza de la relación. Carecen de confianza mutua y luchan por el dinero. Esto es lo que hacen los escorpiones.

Las partes llegaron a un acuerdo hace tres semanas, cuando estaba por comenzar la temporada regular, que era crear una estructura de pago. Se ha entendido desde entonces que si los juegos se jugaran sin espectadores, por lo tanto, sin ingresos por artículos como boletos, concesiones, estacionamiento, suites de lujo, señalización de estadios, etc., MLB solicitaría una mayor devolución. Pero se mantuvo sumergido porque ¿por qué discutirlo antes de que se entendiera si habría una temporada y qué tipo de ingresos podrían proyectarse?

Pero el miércoles por la noche, el gobernador Andrew Cuomo dijo en CNN que, como parte de una conversación con Jeff Wilpon, el director de operaciones de los Mets había dicho que la economía tendría que ajustarse para reiniciar el juego. Hay propietarios que han dicho en privado que sin reajustes perderían mucho más dinero, ¿por qué incluso jugar los juegos?

Wilpon no respondió a un mensaje de texto pidiéndole su opinión sobre esto. Pero el súper agente Scott Boras, en dos conversaciones separadas que duraron más de una hora, criticó a MLB por sugerir que es necesaria una segunda negociación sobre economía.

El acuerdo alcanzado por MLB y la Asociación de Jugadores exigía que los jugadores recibieran sus salarios prorrateados en 2020, por lo que si un jugador ganara $ 10 millones y en lugar de 162 juegos, se jugaran 81, el jugador obtendría $ 5 millones. Sin embargo, un portavoz de MLB dijo: «Ambas partes entendieron que el acuerdo se basaba en jugar en los estadios con los fanáticos, y el acuerdo lo deja claro».

Boras critica

Boras, familiar a su historia, fue más feroz y crítico, y dijo: «MLB era plenamente consciente de todos los factores hace 45 días [cuando se negoció el acuerdo]. En su trato con los jugadores, qué concesiones querían, ¿por qué no los buscaron al hacer este trato? Obtuvieron lo que pidieron.