Procurador descarta se tratara de asalto y robo agresión contra #DavidOrtiz, dice país es un lugar “muy seguro” El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, descartó que el móvil de la agresión perpetrada la noche de este domingo contra el expelotero de Grandes Ligas, David Ortiz, quien recibió un disparo de arma de fuego mientras se encontraba en un centro de diversión de Santo Domingo Este, fuera el asalto y robo. Asimismo, el procurador aseguró que la República Dominicana es “un país muy seguro”, al ser cuestionado sobre la opinión internacional que pueden generar hechos como estos. “Definitivamente con muchos retos, no podemos negarlo, lo sabemos todos”, dijo Rodríguez al tiempo que informó que el Ministerio Público conjuntamente con la Policía Nacional profundiza las investigaciones para esclarecer el hecho que ha conmovido profundamente al país y a la comunidad internacional.