El ministro de Educación Andrés Navarro fue reconocido este viernes por la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal) en la jornada de apertura del Campeonato Nacional U-16 Masculino.

En la apertura, los combinados de las provincias La Romana, Duarte y San Cristóbal salieron airosos en la primera jornada del certamen participan 32 equipos y un total de 384 atletas por debajo de los 16 años, que se desarrolló la tarde de este viernes en el polideportivo del Albergue Olímpico, en el Ensanche La Fe.

Navarro recibió una placa de reconocimiento en la ceremonia de inauguración de parte de Rafael Uribe, presidente de Fedombal y en nombre del Consejo Directivo de esa entidad rectora del baloncesto dominicano, acompañado del ministro de Deportes Danilo Díaz y los dirigentes del Comité Olímpico Dominicano (COD), Gilberto García, tesorero, y José Luis Ramírez (Borola), tesorero, respectivamente.

Además del Inmortal del Deporte José .Maíta- Mercedes, director del Proyecto de Selecciones Nacionales de Fedombal, Garibaldi Bautista, extesorero del COD y presidente de la Federación Dominicana de Softbol (Fedosa) e Israel Alcántara, vicepresidente de Fedombal.

“Estoy muy agradecido por este reconocimiento que me hace Fedombal esta tarde. Es un alto honor y me siento contento por este evento que me dedican y que está integrado por jóvenes jugadores de baloncesto de 32 provincias”, sostuvo Navarro.

“Son deportistas, pero también estudiantes que vienen de las escuelas dominicanas de sus respectivas demarcaciones, de las que son ejemplo de superación por llevar los estudios y el deporte como forma de crecimiento personal y de formación humana”, manifestó el ministro de Educación.

Señaló que ha hecho muchos acuerdos con el Ministerio de Deportes, el COD, las Federaciones y Asociaciones Deportivas para que el deporte y los estudios lleguen a la juventud y todos los lugares para formar personas de bien para la sociedad dominicana.

El atleta Richard Dietsch, de La Romana, realizó el juramento deportivo

En el certamen se disputará la Copa ARL (Administradora de Riesgos Laborales) y servirá de preparación para escoger a la preselección que representará al país en el Centrobasket U-17, que se celebrará en el mes de julio de este año en Puerto Rico, y que dará tres plazas para el Torneo Mundial U-18 del 2020.

Indicó que se jugará tanto en la cancha del Albergue Olímpico como en los polideportivos de los clubes Mauricio Báez, San Lázaro, Los Cachorros y San Carlos, el Palacio de los Deportes Profesor Virgilio Travieso Soto.

Argumentó el dirigente federado de baloncesto que la justa tiene el apoyo del Ministerio de Deportes y la Dirección General de Desarrollo Fronterizo, que dirige Tito Bejarán.

Resultados

Los equipos de La Romana, Duarte y San Cristóbal triunfaron en el primer día de acción, en la cancha del Albergue Olímpico.

Los romanenses superaron por la vía fácil 74-36 a San José de Ocoa, con 17 puntos de Angel Pimentel y cinco rebotes, 12 tantos de Richard Dietsch y José Gabriel, y ocho de Breilyn García.

En la derrota, Juan Bautista tuvo 10 unidades y nueve rebotes, y Christopher Billilo aportó siete.

La representación de la provincia Duarte (San Francisco de Macorís) venció 66-24 a Montecristi. Aaron Santos marcó 12 puntos con siete rebotes, y Darlin Pichardo siete.

En el revés, Jendri Genao 11 y seis rebotes.

De su lado, San Cristóbal se impuso 70-62 a Cotuí, con 19 puntos de Juan de los Santos, 12 de César Valdez y 10 Asariel Santana.

Por la causa perdida, Luis Alcántara 19 tantos, Yohandry Castillo 12 y Enmanuel Heredia nueve.

En otros resultados, el Distrito Nacional aplastó 73-39 a Hermanas Mirabal, San Juan de la Maguana a Baní 51-19, Puerto Plata barrió con Samaná 96-30, Barahona le ganó a Nagua76-61, e Higüey dominó al Seibo 74-68.

Así mismo, Santo Domingo venció 53-22 a Monte Plata, Santiago de los Caballeros le ganó 57-31 a Santiago Rodríguez, Neyba sorprendió a 86-61 a San Pedro de Macorís, Azua apabulló 64-47 a Dajabón y Moca barrió con Elías Piña 89-27.

Pedernales superó a Bonao 88-83, Hato Mayor derrotó 42-19 de Valverde, y La Vega aplastó 75-29 a Duvergé.

División de los grupos

En la división de los grupos se formaron ocho de cuatro equipos para un total de 32.

En el grupo A estarán La Romana, Ocoa, Bonao y Pedernales; en el B, Santo Domingo, Monte Plata, Azua y Dajabón; en el C, Distrito Nacional, Salcedo, Higuey y El Seibo.

El grupo D lo componen Puerto Plata, Samaná, Nagua y Barahona; en el grupo E, Moca, Elías Piña, Mao y Hato Mayor; en el F, La Vega, Duvergé, Montecristi y San Francisco de Macorís.

En el G, Santiago, Santiago Rodríguez, San Pedro y Neyba; y en el H, san Cristóbal, Cotuí, San Juan y Baní.