TORONTO – Los Azulejos perdieron a uno de los nombres más sonoros de Grandes Ligas el pasado 31 de agosto, cuando canjearon al antesalista Josh Donaldson. Pero las buenas noticias son que su eventual sucesor podría convertirse en una estrella aun más brillante.

Vladimir Guerrero Jr. ya es considerado por muchos como el “Rostro de la Franquicia” y el dominicano no ha jugado un solo partido en Grandes Ligas. Eso cambiaría a finales de abril, y una vez que debute, el futuro se convertirá en el presente para una organización de los Azulejos en reconstrucción que cuenta con bastante talento joven.

En esta edición, examinamos de cerca el cuadro interior de Toronto, donde un nombre en particular se destaca entre todos los demás. Guerrero probablemente inicie la temporada en Triple-A Buffalo, pero no permanecerá ahí por mucho tiempo. Si Toronto espera aproximadamente tres semanas después de iniciada la campaña para agregar a Guerrero al roster de jugadores en activo, ganará un año extra de control contractual ya que el joven quisqueyano no será elegible para convertirse en agente libre hasta al menos después de la temporada del 2025.

UN APUNTE

Futuro

Los prospectos normalmente deberían ser tratados con cautela, pero Guerrero desafía todas las normas del juego. La pregunta no parece ser si podrá convertirse en un ligamayorista exitoso, sino si se convertirá en uno de los más grandes de este deporte