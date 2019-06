NUEVA YORK. AP. Zion Williamson juega con fuerza y ferocidad. Es Hulk con zapatillas deportivas, y luce tan intimidante que jamás demostraría una flaqueza.

La noche del draft demostró lo contrario.

“Hare lo que pueda para ganar. Solo sé que haré lo que sea para ganar con los Pelicans”, dijo Williamson.

Los Pelicans de Nueva Orleáns eligieron el jueves a Zion Williamson en la primera selección general del draft de la NBA, para sorpresa de absolutamente nadie. Pero posteriormente el exjugador de Duke fue víctima de sus emociones, aunque al igual que todos, sabía que sería el primer nombre de la lista.

“Es porque amo el basquetbol”, declaró.

“Escuchas a la gente decir `Oh, si lo más probable es que iba a ser el primero´. Pero supongo que no se sabe hasta que realmente sucede y pasas por eso. Escuchar decir mi nombre y llegar al escenario sin derramar una lágrima, estrechar la mano del comisionado, pero en la entrevista mi mamá estaba junto a mí y me ganó la emoción”.

El alero y ala pivote, de 2,01 metros (seis pies y siete pulgadas) de estatura y 129 kilos (285 libras) de peso, coleccionó momentos memorables en tan solo una temporada para convertirse en el tercer novato en ser nombrado el Jugador del Año por The Associated Press.

Sus embestidas al aro lo hicieron un favorito entre los aficionados del básquetbol universitario, pero su juego era más que sólo clavadas. Williamson promedió 22,6 puntos y 8,9 rebotes al tiempo que acertaba 68% de sus tiros de campo.

Vistiendo un traje blanco, abrazo a sus familiares y al comisionado de la NBA, Adam Silver, después de escuchar su nombre como el primero en el Barclays Center.

Williamson ocupará una vacante en Nueva Orleáns, que recientemente accedió a canjear a su estrella Anthony Davis.

EL DATO

Los Grizzlies

de Memphis también se enfocaron en resolver una necesidad posicional al elegir a Ja Morant, proveniente de Murray State, con la segunda selección general.