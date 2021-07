Willy Adames pone Cerveceros en marcha

PITTSBURGH – Fue un cuadrangular proyectado por Statcast de 430 pies para Willy Adames, y aunque no tenemos datos concretos, ¿cómo suena un metro y medio para su deslizamiento por la barandilla hacia el dugout?

Adames y los Cerveceros se están divirtiendo estos días. Una racha ganadora de 10 juegos y una ventaja de división de 7 1/2 juegos harán eso.

«Oh, lo practiqué hoy», dijo Adames sobre su paseo por la barandilla. “No sé quién me dijo que lo hiciera, pero alguien me dijo en prácticas de bateo: ‘Si pegas un jonrón hoy, tienes que hacerlo’. Me encanta. Eso es muy divertido. Solo lo hice.»

El dirigente de los Cerveceros, Craig Counsell, admitió que su corazón dio un vuelco. Pero incluso el patrón esbozó una sonrisa.

«Estoy rodando con Willy, hombre», dijo Counsell. «Parece tener la respuesta correcta para muchas cosas en este momento».

Adames conectó su octavo jonrón con los Cerveceros en la parte superior de la primera entrada, Jace Peterson y Jackie Bradley Jr. se fueron profundo en la segunda y Adrian Houser lanzó 6 2/3 entradas de calidad en la victoria por 7-2 sobre los Piratas el viernes en la PNC. Park, la décima victoria consecutiva de Milwaukee en un tramo que ha visto cobrar vida a la ofensiva.

Es la primera racha ganadora de dos dígitos de los Cerveceros durante la temporada regular en casi dos décadas, desde que un club de 2003 que no fue particularmente bueno logró ponerse al rojo vivo en agosto.

Los Cerveceros de 2021 esperan tener un mejor desempeño en la clasificación para cuando llegue octubre, y han tenido un buen comienzo. Gracias a las victorias en 29 de sus últimos 39 juegos desde que Adames entró en la casa club de los visitantes en Cincinnati el 22 de mayo luego de un intercambio con Tampa Bay, los Cerveceros alcanzaron la meseta de 50 victorias en el segundo punto más temprano de su calendario en la historia de la franquicia. – El viernes fue el Juego No. 83; llegaron allí en el Juego No. 82 en 2014. También abrieron una ventaja de 7 1/2 juegos sobre los Cachorros en segundo lugar en la Liga Nacional Central.

Es el colchón más grande de los Cerveceros desde que lideraron la división por ocho juegos el 8 de septiembre de 2011.

«Simplemente estamos rodando», dijo Adames. “Llegamos al campo con esa actitud, esa sensación de que vamos a ganar todos los partidos. Siempre que tengas ese sentimiento, debes aprovecharlo. Gana todos los juegos que puedas ganar. Aprovecha cada base que te dan. … Robar bases, jugar a la defensiva, los lanzadores hacen lo suyo, mover al corredor y seguir divirtiéndose como lo hemos estado haciendo».