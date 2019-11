Ya sus colegas lo eligieron el Novato del Año, ahora lo hicieron los periodistas especializados. En el mismo día en que hace seis años José Fernández conquistara el galardón en el Viejo Circuito, Yordan Álvarez fue seleccionado como el mejor debutante en la Liga Americana.

Si el 23 de octubre un panel de 126 peloteros lo votaba como el Novato del Año en la encuesta de la prestigiosa revista The Sporting News, ahora la Asociación de Cronistas del Béisbol (BBWAA) lo consideraron de manera unánime con 30 votos de 30, como el más destacado entre todos aquellos que pisaron un terreno de Grandes Ligas durante la pasada contienda.

De esta manera, Álvarez es el quinto cubano en recibir este premio y el tercero en los últimos siete años junto con Tony Oliva (1964), José Canseco (1986), Fernández (2013) y José Abreu (2014).

“Me siento súper contento con este premio que comparto con mi familia, mis compañeros de equipo y mi organización’‘, exclamó Alvarez. “Sin ellos no hubiera logrado esto. Hicieron que me sintiera bien desde el primer día, como si llevara mucho tiempo en Grandes Ligas. También a las aficiones de Houston y Cuba, que siempre me apoyaron’‘.

Quizá el principio de este premio habría que trazarlo hasta el momento en que el relevista Josh Fields fue enviado a los Dodgers por el prospecto cubano que por aquel entonces mostraba sus 19 años y la timidez del principiante que llega a un mundo desconocido, muy diferente del que venía.

Cansado de despachar jonrones y descoser la pe lota en las Menores, los Astros ascendieron a Álvarez el 9 de junio y desde ese momento el tunero encontró su espacio en el conjunto que eventualmente conquistaría el banderín de la Liga Americana para alcanzar la Serie Mundial.

Álvarez pegó 27 cuadrangulares e impulsó 78 carreras en apenas 87 encuentros, con una línea ofensiva de .313/.412/.655, y todo en 350 comparecencias a la caja de bateo. El cubano no perdió tiempo ni desperdició oportunidades y por eso finalizó con un fWAR de 3.8, el más alto para cualquier novato en su circuito.

“Salí de Cuba con la mente en alto y la meta de jugar Grandes Ligas”, comentó Alvarez en la cadena de televisión de MLB.

EN NÚMERO

.412

Porcentaje

De embasarse de Álvarez, con lo cual lideró a todos los novatos. Tuvo porcentaje de slugging (.655) y OPS (1.067), que fue el más alto por un novato desde Shoeless Joe Jackson (1.058) en 1911.