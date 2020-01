Lo que para muchos es un dolor de cabeza, para Yunesky Maya la presión sirve de bujía para crecerse y buscar salir victorioso en situaciones difíciles.

“Los momentos de presión se hicieron para mí, nunca durante mi carrera he dudado de lo que puedo hacer en juegos importantes. Mientras mayor es el reto, mayor será tu éxito”, manifestó Maya luego del triunfo de los Toros del Este 5-2 sobre los Tigres del Licey anoche en el estadio Francisco Micheli.

Maya (1-0 3.00), se adjudicó la victoria luego de lanzar 6 episodios de 9 imparables y dos carreras limpias sin boletos y dos ponches.

“Al principio tuve algunos problemas, gracias a Dios supe sacar de abajo como lo he hecho en reiteradas ocasiones, por eso me reuní con mis compañeros a ver qué estaba fallando y luego que vinos que el slider no me estaba cayendo, pues buscamos otra solución y los muchachos me dieron el respaldo que necesitaba”, dijo Yunesky, quien se convirtió en el lanzador 44 de los Toros que completa al menos 5 entradas durante esta temporada. Ningún otro equipo pasa de 30.

Agradece

El refuerzo taurino manifestó que se siente altamente agradecido con la confianza que depositó el dirigente Lino Rivera, ya que no estaba pautado para lanzar en el tercer partido de la serie, sino el cuatro.

“Estoy agradecido con la confianza de nuestro dirigente Lino, a mí me tocaba lanzar el jueves, pero el entendió que yo debía lanzar el tercer partido para buscar sacar ventaja ante el Licey y gracias a Dios el plan funcionó”.

“Los juegos importantes no son para todo el mundo y es un privilegio que me hayan dado la bola a mi para buscar colocar el equipo delante en la serie”, acotó.

El pitcheo taurino limitó a la ofensiva azul a batear de 5-1 con corredores en posición de anotar, quienes también dejaron a 6 hombres en las bases. Además el bullpen naranja tiene 10.2 entradas consecutivas sin permitir anotaciones.

Posiciones

EQUIPOS JJ G P PCT.. DIF CASA RUTA RACHA

Toros del Este 3 2 1 .667 0-0 1-1 1-0 G-2

Tigres del Licey `3 1 2 .333 1-0 0-1 1-1 P-2