A favor del MP

Créanme, la corrupción le costaba a este país alrededor de 250 mil millones de pesos todos los años, más del cuatro por ciento del Producto Interno Bruto que se malgastaba en Educación, según los estudios más conservadores de organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Más de 250 mil millones de pesos todos los años durante 20 años es mucho, mucho dinero, demasiado, para un país con altísimos niveles de pobreza y marginalidad.

El pueblo dominicano no sabe, ni sabrá nunca probablemente, dónde fue a parar todo ese dinero; presumo que en viejes por el mundo en aviones y yates privados, en grandes orgías con chapeadoras y proxenetas, homosexuales y lesbianas, en villas y castillos suntuosos, pues una gran parte de los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana vivían como reyes.

El PLD se convirtió en un partido hegemónico, que lo controlaba y corrompía todo lo que tocaba. Ese poder absoluto terminó corrompiéndolo absolutamente todo.

La fábrica de presidentes de Leonel Fernández, el artífice principal de todo el entramado terminó siendo una fábrica de delincuentes, a juzgar por las revelaciones que ha hecho el Ministerio Público que el PLD pretende descalificar alegando que actúa políticamente, cuando es de conocimiento público que tanto Yeni Berenice como Wilson Camacho, fueron nombrados y ascendidos durante su gestión. Y que la magistrada Mirian Germán nunca ha tenido o expresado simpatías por ningún partido.

No quedó -lo he dicho otras veces- un sector social que no fuera permeado por la corrupción durante los cinco gobiernos del PLD. Todo el tejido social fue dañado de un modo o de otro: empresarios, comerciantes, banqueros, medios de comunicación, médicos, ingenieros, periodistas, abogados, jueces, fiscales, militares, policías, dirigentes de casi todos los partidos de la oposición, etc. El PLD tenía la dictadura perfecta hasta que le llegó la división por el incumplimiento de los acuerdos entre Leonel Fernández y Danilo Medina en el 2015, en Juan Dolio.

El PLD en esos 20 años acumuló no solo mucho dinero, sino mucho poder en todas las esferas políticas, económicas y sociales del país, lo que aún le permite desafiar y amenazar hasta con derrocar al presidente Luís Abinader, a quien no dudo que en un acto de desesperación intenten asesinar, por lo que recomiendo aumentar su seguridad.

No olvidemos que Danilo es fruto de una imposición de Leonel Fernández que dijo tener 40 mil millones de pesos, el petróleo de Venezuela y 90 millones de raciones de alimentos del Plan Social de la Presidencia para imponerlo. ¡Y la hizo generando un déficit presupuestario que casi quiebra el país! Encima de eso se robaron las elecciones que había ganado en buena lid Hipólito Mejía.