“Abel será el próximo presidente, indudablemente”, asegura Yván Lorenzo

Santo Domingo.- De acuerdo al senador de Elías Piña, Yván Lorenzo, el candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Abel Martínez, ganará las elecciones en primera vuelta en 2024.

Criticó que las encuestas realizadas hasta el momento en el país arrojen “diferencias abismales” sobre la preferencia de la población respecto a los candidatos, cuando alegadamente se tomen muestras científicas para ello.

“Lo único chocante de eso es que como es posible que en un mismo país se tome una muestra que supuestamente es científica hayan diferencias tan abismales, entonces va a depender del grupo de medios que la haga y de la compañía que la haga. Lo que yo sí puedo asegurar es que Abel Martínez va a ser el próximo presidente de la República, de eso no tengo dudas”, expresó durante una entrevista este lunes el programa matutino El Día, que se transmite por Telesistema, canal 11.

Indicó que, las investigaciones hechas desde el partido morado evidencian el triunfo de Martínez para los próximos comicios, sin embargo, dijo las encuestas arrojan un empate técnico con el actual presidente Luis Abinader.

“Lo que yo he visto ahí es técnicamente un virtual empate entre Luis Abinader y Abel Martínez, pero yo no quiero hablar de eso y no tengo autorización para eso, hay un equipo técnico que trabaja día a día”.

Dijo que, cuando se acerque la fecha de las votaciones, las encuestas se ajustarán a la realidad, donde se comprobará que el candidato peledeísta será el próximo presidente.

Senaduría por el DN

Lorenzo confirmó sus intenciones de postularse como precandidato a senador por el Distrito Nacional tras la motivación de varios compañeros de partido que lo han sugerido.

“Nosotros provenimos de una provincia deprimida económicamente y tenemos un gran sentimiento con nuestra provincia, sin embargo de alguna manera queremos retribuir lo que en parte hemos recibido como beneficio social con la capital de la República Dominicana que nos permitió crecer y avanzar”, manifestó.

Sobre su nueva aspiración, precisó que cuenta con el apoyo del partido donde “reina un gran entusiasmo” desde las bases hasta la más alta dirección.

“Yo garantizo que si somos candidatos, el PLD va a retomar el liderazgo aquí en el Distrito Nacional y va a recuperar la plaza que perdimos en el 2020”, puntualizó.