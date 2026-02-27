Abinader destaca compromiso del Gobierno con Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Al resaltar la responsabilidad que tiene República Dominicana como anfitrión de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, el presidente Luis Abinader Corona destacó las inversiones que realiza el Gobierno para garantizar el éxito de la centenaria cita multideportiva.

En su discurso de rendición de cuentas, Abinader indicó que se han destinado 570 millones de pesos para la preparación de los atletas dominicanos que representarán al país en la justa, significando que estos son “la verdadera materia prima del deporte”.

Asimismo, el primer mandatario destacó que desde el 2025 hasta la fecha se han invertido 3,905 millones de pesos en las instalaciones deportivas que acogerán las competencias de Santo Domingo 2026, del 24 de julio al 8 de agosto.

“Este es un respaldo firme del Estado dominicano al deporte y a sus atletas. Porque cada medalla representa disciplina. Cada competencia representa esfuerzo. Y cada joven que elige el deporte, elige un camino de valores, de superación y de esperanza para la República Dominicana”, manifestó Abinader este 27 de febrero.

Puntualizó que en el Parque del Este ya se han entregado el Pabellón de Halterofilia, así como el de Arco y Flecha, con el objetivo de fortalecer esa sede para el desarrollo de las competencias a realizarse.

Sobre los trabajos en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, precisó que se trabaja arduamente en las principales instalaciones.

“Ya concluimos el Pabellón de Voleibol de Práctica y el de Esgrima, mientras el Centro Acuático y otras áreas como el Palacio de Voleibol, Karate y Taekwondo registran importantes avances”, detalló Abinader.

Consideró que las inversiones que se están realizando van más allá de preparar al país para la cita internacional, sosteniendo que dichas estructuras serán de utilidad pública concluidos los Juegos 2026.

“Estas intervenciones, además de preparar al país para un evento internacional, garantizan infraestructuras deportivas dignas que quedarán al servicio permanente de nuestros atletas, de las familias y de la ciudadanía en general. El verdadero legado de estas obras, más allá de los Juegos, es consolidar el Centro Olímpico como corazón deportivo del país”, significó el jefe de Estado.

República Dominicana se prepara para acoger unos seis mil deportistas de las delegaciones de más de 30 países que competirán en 40 deportes y 56 disciplinas.