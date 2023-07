Abinader dice no le gusta el modelo de reelección continua

El presidente Luis Abinader afirmó este martes que no le gusta el modelo de reelección continua y considera mejor el modelo intermitente, tampoco ve difícil tener éxito si decide aspirar a repostularse en las elecciones presidenciales de mayo próximo.

“He dicho muchas veces, no me gusta el modelo de la reelección consecutiva, yo creo que el mejor modelo era el de la reelección de uno o dos periodos. Nunca me ha gustado”, expuso el mandatario.

Respecto a su posibilidad de optar por un nuevo periodo consecutivo o no, Abinader respondió que está consultando y analizando, incluyendo a su familia, y que sea cual sea su decisión contará con su apoyo.

“Nosotros somos una familia que cualquier decisión que se tome pues la van a respaldar y la van asumir”, dijo Abinader al ser entrevistado en el programa Hoy Mismo, que se transmite por el canal 9, Color Visión, bajo la conducción de los comunicadores Óscar Medina, Dany Alcántara, Luisin Mejía y Freddy Sandoval.

No con cualquiera

“El Partido Revolucionario Moderno (PRM) hoy gana las elecciones, no con cualquiera, pero sí, el PRM gana las elecciones. Yo estoy consultando, estoy analizando, yo creo que los mejores tiempos de la República Dominicana están por venir y hay que hacer algunos ajustes”, indicó.

“Los números están ahí, la gente habla de las encuestas, la encuesta no es una fórmula atómica, todo el mundo sabe cómo está en las encuestas, puede haber una variación de dos o tres puntos, pero la verdad es que sin nosotros hacer ninguna campaña ni nada, no vemos difícil que seamos exitosos en una repostulación”, dijo el gobernante.

Sacrificio

Durante el conversatorio con los comunicadores, el jefe de Estado, además, catalogó su Gobierno como un “sacrificio” a la patria y consideró un “enorme orgullo y reconocimiento que el pueblo dominicano le dé la oportunidad de servir”, tras señalar que “uno se siente distinguido, aun con todas las críticas”.

Abinader y la violencia haitiana

Sobre el tema haitiano, el gobernante dijo que en septiembre de 2021, en su participación en las Naciones Unidas (ONU) planteó que Haití había llegado a una “somalización” (Somalia, África Oriental) por el poder de las bandas criminales.

Expresó que en ese momento a algunos no les gustó que hicera esas declaraciones, y que incluso pensaban que exageraba, y “mira, yo creo que no exageré, sino que me quedé corto, y hemos tenido dos años sufriendo al pueblo haitiano y nosotros con las consecuencias de esa violencia”.

Sostuvo que la violencia y la delincuencia es tanta allí, que el gobierno solo tiene el control en unas cuatro calles.

Abinader puntualizó que es bueno que la población dominicana sepa que el Gobierno tiene unos 11 mil efectivos de las Fuerzas Armadas en la frontera y que esa acción, ha evitado un desborde hacía República Dominicana, algo que asegura resulta costoso para el Estado.

“La frontera está bien resguardada, eso no quiere decir que no existan escapes, y que hayan personas con actos de corrupción pasen al país”, precisó.

En tal sentido, el presidente Abinader adelantó que ya están listos los primeros 54 kilómetros de la verja perimetral que construye el Gobierno en la zona fronteriza, con inversión de RD$1,750 millones.

Resaltó el trabajo de las autoridades para contrarrestar la entrada de indocumentados y evitar el robo de reses, práctica que asegura con frecuencia se realizaba en la zona fronteriza para posteriormente venderlas en el vecino país. “Usted puede llamar a los ganaderos de Dajabón y los robos de ganado están en el menor nivel de la historia”, añadió el Presidente.

Aseguró que su insistencia en foros nacionales sobre el problema haitiano y de que el país no puede asumir esa responsabilidad, está dando sus resultados, y que quizás se verán en los próximos días, sin entrar en mayores detalles.

Apagones

Sobre los apagones, el presidente Luis Abinader aclaró que éstos no son financieros, sino que se producen por averías, ya que a los generadores se les está pagando como nunca. “¿Cuál es el problema de los apagones? Son las averías, son circuitos que estaban preparados para una cantidad de 40 megas y se les han metido 50 megas, y obviamente ahí explota el transformador”, puntualizó. El gobernante precisó que en la parte de generación el Gobierno ha licitado y está en construcción la mayor cantidad de generación de la historia del país. Añadió que cree en la energía renovable para mejorar el servicio y que incluso ya hay 600 megas, de los cuales ya hay 400 instalados. “La semana pasada tuvimos el récord de producción renovable con 800 megas, siendo la gran mayoría energía solar”, agregó.