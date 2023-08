La veterana y trabajadora incansable del teatro dominicano, Germana Quintana, es una de las voces más autorizadas para evaluar las tablas del país y los que suben a ella día a día. La directora teatral y junto a Lidia Ariza, propietaria del teatro Las Máscaras, da una mirada al teatro y el cine y nos comparte sus impresiones.

¿Qué piensa de las nuevas producciones teatrales?

De las últimas obras que he visto me han impresionado y me han demostrado que estamos progresando, han sido textos más dramáticos, de una gran cantidad de transiciones y sentimientos de esos que llegan. Me refiero a “La fiesta del chivo”, con una escenografía que decía todo lo que tenía que decir. Luego vi la del teatro Lope de Vega “Doble o nada”, con Henssy Pichardo y Gianni Paulino, una obra exquisita con un texto muy bueno y muy teatral.

¿Cree que el teatro ha avanzado en el país?

¡Por supuesto! De hecho los montajes que acabo de nombrar son actualizados y con un contenido y producción actualizados también.

¿Qué montaje ha soñado dirigir y tiene pendiente en sus aspiraciones?

Me gustaría poder presentar textos de la historia dominicana. Admiro mucho a la mujer dominicana en la historia, porque ha sido un personaje central. Quisiera hacer “Ellas también son la historia”, “La coronela”, que es la vida de Juana Saltitopa; y otras donde la mujer dominicana sea protagonista de la historia.

¿Qué opina del cine de RD en cuanto a libretos y actuaciones?

El cine ha crecido bastante, ya hay películas dominicanas con temas interesantes, temas buenos y actores también. Hay que dejar esa separación de actores de cine y de teatro.