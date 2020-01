La Junta Central Electoral (JCE) será la culpable de la alta abstención de gran parte de la población en las elecciones municipales del mes de febrero afirmó la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco).

El presidente de la entidad, Julio César De la Rosa Tiburcio, criticó a la JCE por no desarrollar una campaña efectiva para esos comicios, por lo novedoso de celebrar dos elecciones el mismo año.

Considera que la campaña lanzada por JCE para llamar la atención de los votantes a que no vendan sus votos es importante, pero se contradice al tratar de crear conciencia sobre algo, que según él, gran parte de la ciudadanía no está enterada.

No se explica como la Junta ha obviado como atraer a los actores principales de todo proceso electoral, como en otras ocasiones, sobre todo al implementarse un nuevo sistema de sufragio, del que la gran mayoría no tiene experiencia, ya que solo se empleó en las elecciones de gremios y en las primarias de octubre pasado, con una alta abstención, de acuerdo a los inscritos en los partidos participantes.

De acuerdo a la Adocco todos los simulacros realizados por la JCE han fracasado.