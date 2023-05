ADP ve Educación desampara escuelas

La violencia que actualmente se manifiesta en las escuelas, así como las violaciones sexuales y los embarazos de alumnas menores es una muestra del desamparo por parte de las autoridades al sector educativo, denunció esta mañana el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo.

Deploró que realmente en las escuelas no existe la Policía Escolar ni orientación psicológica para tratar a los estudiantes.

Dijo que el informe del Ministerio de Educación también retrata su falta de cumplimiento con las escuelas, así como la poca participación de la familia en el proceso enseñanza-aprendizaje. Añadió que los valores, el buen comportamiento y el don de gente no se aprenden en las escuelas, sino en la familia.

Agregó que las autoridades educativas han abandonado a los maestros a su suerte en el manejo de los planteles, donde hay aulas atestadas hasta con más de 50 estudiantes.

De acuerdo a un informe dado a conocer por el Ministerio, el sistema público de educación registró 1,422 estudiantes embarazadas en el año escolar 2022-2023, de las que 113 lo están a causa de violación y otras 30 por incesto.

“De parte de las autoridades es que estamos solos, no hay acompañamiento porque lo que hacen es un acompañamiento como si estuviéramos en un cuartel, no hay estrategia de aprendizaje adecuada, no hay espacio de socialización y de reflexión en los centros educativos. Con un horario en que los maestros no se pueden juntar a reflexionar sobre estas problemáticas, las aulas están sobre pobladas, el espacio en que debía haber 20 a 25, hay de 40 a 45 jóvenes”, sostuvo.

Añadió Hidalgo que “realmente falta personal de apoyo, no hay profesores, no hay Policía Escolar, no hay profesores para orientación psicológica, faltan maestros en el sector educativo en sentido general, eso refleja las condiciones en que están las escuelas hoy día, que están las escuelas hoy día que desamparadas por parte de las autoridades”.

Reconoció que aunque hay algunos maestros que han sido acusados de violar y embarazar estudiantes, los educadores son los menos.

Dijo que como sindicato respaldan que los maestros involucrados en abusos a jóvenes se les someta a la justicia.

“Nosotros como sindicato tenemos una posición que a los profesores involucrados se les garantice el debido proceso”, dijo el presidente de la ADP.