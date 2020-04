Afirma no hallan irregularidades en compras de Salud Pública

- Publicidad -

La Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas no ha encontrado, hasta el momento, ningún tipo de evidencia de irregularidades en los procesos de compras de emergencia hechos por el Ministerio de Salud Pública para la adquisición de insumos de prevención y combate del coronavirus.

Sin embargo, Yokasta Guzmán, directora de la institución, dijo que todavía no ha tenido la oportunidad de hablar con los integrantes de la comisión de veedores, pero sí de analizar caso por caso cada uno de los planteamientos hechos por ellos.

Precisó que dicha comisión ha hecho un trabajo extraordinario y que fueron 22 procesos los analizados por ellos, diciendo en cada uno lo que encontraron, pero que es posible que no tuvieran toda la información al respecto.

Entrevistada en el programa El Día, que se transmite por el canal 11, Guzmán dijo que los proveedores cumplieron con el requisito de las 42 horas establecidas para la publicación y presentación de ofertas.

Recordó que los veedores detectaron que hay 22 casos de violación de procedimientos en las contrataciones, de los cuales cinco se adjudicaron el mismo día de la licitación.

Sobre el particular dijo que de esos cinco hay tres que son de colocación directa de publicidad, los cuales la ley establece que se pueden hacer de forma directa, aunque tienen que publicarlos para que se sepa lo que se está haciendo, pero que lo pueden hacer de manera directa.

En cuanto al restante de los otros 19, sostuvo que se ha cumplido con la ley, que establece 42 horas para la publicación y la presentación de ofertas.

Guzmán se refirió al informe de la La Comisión de Veeduría Ciudadana COVID-19, creada mediante el decreto 145-20 para vigilar los procesos de compras y contrataciones bajo el esquema de emergencia.