SANTO DOMINGO.- El doctor Jesús Ramos, director de la clínica Dermo Stetic Laser Clinic, manifestó que ese centro cumplió todo el protocolo médico necesario para realizar la cirugía estética a la joven Julia Arias Almonte, de 27 años de edad, que falleció el pasado miércoles, horas después de concluir el procedimiento médico.

Ramos manifestó que la joven pudo haber muerto a causa de un tromboembolismo pulmonar, cuadro que es producido por un coágulo de sangre.

No obstante, la familia de la víctima atribuyó su muerte a una negligencia médica y aseguró que recurrirá a los tribunales a reclamar justicia.

Dulce Almonte, madre de la víctima, aseguró que ésta era falcémica y que el personal de la clínica no tomó los reparos médicos necesarios, antes de practicarle una abdominoplastía con lipoescultura.

Hablando para varios medios de comunicación, Almonte manifestó que la clínica no dispone de los equipos necesarios para actuar con éxito, en caso de una emergencia post operatoria.

Imágenes publicadas en los medios de comunicación dan cuenta de que la joven fue sacada del lugar envuelta en una sábana, hecho que fue reprochado por los familiares de la víctima.

El doctor Eduardo Peguero practicó la cirugía a Arias Almonte.

La señora Almonte, contó a los periodistas que “cuando ella salió de la anestesia no aguantaba y el otro médico que no fue el que la operó, la movió. Ella decía que le dolía la espalda, por el tipo de la anestesia que le habían puesto”.

“Entonce, la movió de la posición que le dejó el cirujano y ahí le dio una embolia”, expresó.

El director de la clínica, ubicada en la calle Armando Oscar Pacheco, en la urbanización Fernández, fue entrevistado por los periodistas Cristiam Jiménez y Consuelo Despradel en el programa El Sol de la Tarde, que se transmite por la emisora 106.5, frecuencia modulada.

“Le dimos todas las atenciones posibles”, manifestó el doctor Ramos, para refutar la denuncia de la familia de la joven.

Manifestó que el Ministerio de Salud Pública y el Instituto de Patología Forense están a cargo de las pesquisas para determinar qué episodio provocó la muerte post operatoria a la joven.

Indicó que Salud Pública tiene en sus manos el expediente médico completo de Arias Almonte.