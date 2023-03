Tranquilo sin…

Mi primogénito me preguntó, a tono de chanza el pasado lunes, si yo tenía que dormir con la ropa puesta. Su pregunta era a causa de que desde el pasado sábado venían produciéndose allanamientos con sus consiguientes apresamientos de figuras importantes del pasado gobierno, ahora en la Operación Calamar.

Veinte años atrás él mismo me reclamaba que había sido un pendejo porque con la posición que tenía en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y los cargos desempeñados, debía haberme aprovechado. Le hice saber, en ese momento que esa no era mi manera de vivir ni lo que le he enseñado a él, y posteriormente a mis otros cuatro hijos. Diez años después me hizo saber que sentía orgullo por el ejemplo de honestidad que le di.

Hace nueve años escribí aquí, a propósito de una reunión de los miembros del gabinete del presidente Medina: “… allí se establecieron una serie de medidas que sería bueno que la revisáramos para tomársela en cuenta, especialmente a la cabeza, al presidente Medina:

“El presidente Danilo Medina exigió ayer a los miembros de su gabinete los máximos estándares de honestidad y respeto a la ley en el servicio a la ciudadanía y anunció la creación de un Sistema de Registro y Monitoreo de la Gestión de Gobierno que procurará la seguridad de una gestión pública orientada a resultados y transparente”.

“En el campo de la Transparencia y la Ética se informó a los funcionarios que “las indelicadezas o las faltas” que lleguen a la Presidencia van a ser atendidas remitiendo toda denuncia a la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental o a la Procuraduría General de la República.

“En ese sentido Medina exigió honestidad tanto de la cabeza de cada institución como de todos sus empleados…”.

Mi hijo, no necesito comentar nada más en “algo más que salud