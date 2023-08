Alianza FP y PLD se definiría este mes

Las conversaciones de alianza electoral entre los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo (FP) están avanzadas y sus negociadores confían en que antes de finalizar este mes se anunciará un acuerdo electoral que inicialmente estaría supeditado a las elecciones municipales, pero con perspectivas de que alcanzaría todos los niveles.

Como mediador de la negociación está Miguel Vargas Maldonado, presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), y en quien ambas organizaciones han dado un voto de confianza para lograr el éxito esperado.

Sin embargo, en el proceso existe un “escollo”: la definición de las candidaturas a alcalde del Gran Santo Domingo, informó una fuente vinculada a las negociaciones.

El mayor trance se presenta cuando se analiza la candidatura a alcalde del Distrito Nacional, que en el caso de la FP tiene a Rafael Paz como su candidato, mientras que en el PLD compiten Domingo Contreras y Jhovanny Leyba.

En el diálogo, la FP, partido que lidera Leonel Fernández, ha expresado que se siente comprometido con la candidatura a alcalde de Rafael Paz, en tanto el partido morado entiende que Domingo Contreras sería el más idóneo para esa plaza electoral.

En virtud de lo anterior planteado, las reuniones entre los negociadores del PLD y la FP, son cada vez más con el objetivo de superar las dificultades presentadas sobre el escenario.

Avanza

A pesar de los inconvenientes surgidos, esos partidos, que tratan de “armar” un frente opositor han podido avanzar en los demás municipios.

Te puede interesar leer: Dicen avanza diálogo FP, PLD y PRD para alianza opositora

20 provincias

Los negociadores de alianzas, entre ellos Roberto Rosario, de la FP y Danilo Díaz, del PLD, llevan unas cinco semanas trabajando para lograr un pacto municipal, congresual y presidencial.

En lo relativo al plano senatorial, la situación luce un poco despejada, incluso ya tienen definidas y consensuadas 20 provincias para llevar candidatos comunes.

Abel y Margarita

Abel Martínez, candidato presidencial del partido de la estrella amarilla, confirmó que el PLD, la FP y el PRD buscan conformar un acuerdo opositor para enfrentar al Partido Revolucionario Moderno (PRM).

“Ojalá que los demás partidos, en este caso con los que estamos sentados ya, la Fuerza del Pueblo y el PRD, puedan acoger esta propuesta que nosotros hacemos”, explicó Martínez en una entrevista concedida a Diario Libre.

De su lado, su compañera de partido, la exvicepresidenta Margarita Cedeño, reveló que ya hay grandes avances en las negociaciones de alianza que se gesta desde la oposición.

Ofensiva

Mientras avanzan las negociaciones de alianza, los principales líderes opositores atizan más su discurso contra el gobierno de Luis Abinader.

El expresidente Danilo Medina, del PLD, aseguró ayer en Santiago, durante un encuentro de dirigentes, que el pueblo está sufriendo. “Es un pueblo que tiene hambre, me lo dicen donde quiera que voy, y el pueblo tiene cifradas sus esperanzas de volver a comer con el Partido de la Liberación Dominicana”, apuntó. Martínez no se queda atrás, y entre otras cosas, ha sido sistemático en sus críticas al gobierno, acusándolo de mentirle al país, al supuestamente no cumplir con sus promesas de