Santo Domingo.-El coordinador de campaña del expresidente Leonel Fernández, Radhamés Jiménez y el vocero del bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, apoyarían que la Iglesia católica medie para lograr una avenencia entre el presidente Danilo Medina y Fernández, quienes están enfrascados en una lucha por los intentos de modificación de la Constitución de la República.

Sin embargo, Jiménez, miembro del Comité Político del PLD, afirmó que “lo único es que todo tiene que estar supeditado al respeto a nuestra Constitución”.

Al mismo tiempo Jiménez afirmó que influyentes empresarios preocupados por el rumbo que están tomando las protestas contra los aprestos que buscan habilitar a Medina para otra repostulación se han acercado a Fernández tratando de que se genere un ambiente favorable para un diálogo entre ambos líderes del partido oficialista.

“Nosotros valoramos de manera positiva esa iniciativa de la Iglesia católica, tendente no solo a que lleguemos a acuerdos y que se produzca una conciliación que conduzca a la unidad, obviamente que todo acuerdo, toda tentativa de buscar una solución a este problema está supeditado al respeto a la Constitución”, dijo Jiménez, miembro del Comité Político del PLD.

Agregó que “de todas maneras nosotros entendemos que es positivo que la Iglesia católica, con el peso específico que tiene en la sociedad haya asumido, o haya tomado esta iniciativa. Lo único es que se respete la Constitución, pero valoramos positivamente esa iniciativa”.

Consideró que el conflicto que se ha desatado por los intentos de reformar la Carta Magna solo para habilitar a Medina para que pueda aspirar por tercera vez consecutiva, no es un asunto de una pugna interna en el PLD, sino que se trata de una reacción de toda la sociedad que se opone a que se varíe la Constitución cada vez que alguien le convenga.

“La Constitución no es exclusiva del PLD, la Constitución es el estatuto jurídico político, el pacto social de la República y todos los sectores, llámese las demás fuerzas políticas del país, llámese la Iglesia católica, estamos en el deber de hacer que se respete”, opinó.

Jiménez confirmó que empresarios han hecho diligencias ante Fernández y el sector de Medina para buscar puntos de avenencia y propiciar un ambiente de diálogo.

Consideró igualmente que la llamada que hizo el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, a Medina es parte de la preocupación que tienen muchos sectores por el respeto a las leyes, las seguridad jurídica y la democracia.

Gustavo Sánchez

Mientras que el vocero del bloque de diputados del PLD, el danilista Gustavo Sánchez, también ve con buenos ojos la mediación de la Iglesia católica y dijo que mucha gente quisiera ver una salida armoniosa en la organización.

“Es saludable porque la preocupación no puede ser desestimada por pretensiones que pudieran interpretarse como arrogantes, con mucha humildad valoramos el hecho de que una persona como él tengan el deseo de ser parte de la solución de algo que pueda verse como un conflicto. Valoro el hecho de que sectores de la Iglesia validen cualquier esfuerzo a partir de procurar un entendimiento, eso no está mal y darle a la ciudadanía la seguridad de que la democracia no va a perecer “, sostuvo.

Añadió que “bajo ninguna circunstancia vamos a impedir que los órganos del Estato actúen con toda libertad”.

Marcha de Abinader

El viernes miles de seguidores del aspirante presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, se concentraron en los alrededores del Congreso Nacional, para rechazar los aprestos de funcionarios del Gobierno y legisladores danilistas que procuran una modificación constitucional que habilite a Medina para otra repostulación.

Fuerza Boschista

La Fuerza Boschista propuso el sábado la creación de una comisión que ayude a un diálogo.

Propuso entre los posibles miembros de dicha comisión al empresario José Luis Corripio Estrada, monseñor Jesús Castro, el pastor evangélico Ezequiel Molina, Marcelo Bermúdez, Euclides Guitiérrez Félix, Alejandrina Germán y Miguel Franjul, director del Listín Diario.

Trajano Santana

La única solución a la crisis en el PLD es una cumbre entre sus líderes para llegar unidos a las elecciones de mayo del 2020, afirmó el presidente del Partido Revolucionario Independiente (PRI), Trajano Santana. Planteó que Medina y Fernández tienen que ponerse de acuerdo antes de las elecciones.

Un apunte

Mediación de la Iglesia

El sábado el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo, monseñor Jesús Castro Marte, dijo que la Iglesia católica mediaría para buscar una solución en el conflicto que se ha presentado por los intentos de modificar la Constitución. Al mismo tiempo advirtió que en el país podría producirse un “desequilibrio en la estabilidad democrática”, y una situación de intranquilidad social debido al enfrentamiento de sectores del Gobierno con líderes del PLD.