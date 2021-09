Asegura año escolar recién concluido no fue un desastre

Santo Domingo,- La presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) aseguró que, desde el punto de vista del gremio magisterial, en año escolar que acaba de concluir no puede calificarse como un desastre, pero tampoco se puede afirmar que fue exitoso como aseguran las autoridades.

La profesora Xiomara Guante dijo que para hablar de un año exitoso debe existir un estudio que establezca que cantidad de estudiantes pudo aprovechar, y eso el gremio que ella preside no lo tiene.

Guante calificó el año como difícil por todo lo que provocó la pandemia del coronavirus, pues se tuvo que impartir una docencia totalmente distinta a lo que se está acostumbrado en la República Dominicana.

Entrevistada por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya para Estados Unidos, la dirigente gremial recordó que tuvo que impartirse una docencia totalmente a distancia.

No obstante, reconoció que mantener los estudiantes recibiendo el pan de la enseñanza fue la grandeza del gobierno, haber mantenido un año escolar, mantener a los estudiantes cerca de la escuela y mantener la escuela abierta fue lo más positivo de ese proceso.

“Imagínate si nosotros hemos tenido dificultades y deficiencias en años normales, no vamos a decir que este año tuvimos un provecho, ni siquiera vamos a decir de porcentaje, porque para hablar de porcentaje en materia de lo que se aprovechó tendríamos que tener a manos una investigación con todo el rigor científico, y no la tenemos, y pienso que nadie la tiene al día de hoy”, sostuvo la educadora.

La maestra dijo que hay que aprender de la experiencia que se ha vivido y fortalecer la tecnología para que sirva de un acompañamiento complementario en la educación presencial, que también se comprobó que no es lo mismo la virtualidad que un estudiante estar cerca de su maestro.

“Para decir que fue un año exitoso tendríamos que tener un estudio, como le dije, que nos diga qué porcentaje de estudiante pudo ciertamente aprovechar, y por lo menos la ADP no lo tiene, entonces nosotros no lo catalogamos de catastrófico, porque ya de por sí tuvo sus dificultades, entonces no tenemos que profundizarlas porque no fue culpa de nadie, pero tampoco lo podemos catalogar de exitoso”, reiteró.

Xiomara Guante sostiene que se hizo un gran esfuerzo por parte de las autoridades, y el gremio que preside lo saluda.

Explicó que para ella la virtualidad fue la cosa más difícil y negativa por el problema de la falta conectividad en muchos lugares, incluyendo en sectores céntricos de Santo Domingo, a lo que se agregó el déficit de dispositivos electrónicos, cuando se suponía que a esa fecha se contaba con el programa República Digital que contaba con una plataforma fuerte y equipos, y cuando llegó la pandemia no la había.

“Yo sé que fue difícil para las familias porque hubo socializaciones con ellos, las dificultades de que en una casa donde hay un solo dispositivo y el padre es quien lo tiene y se lo lleva, entonces en la noche es que llega a la casa, y para los maestros también fue difícil porque tenían que conectarse todo el día, principalmente en la mañana, pero a las cinco de la tarde le decía el estudiante que a esa hora fue consiguió el equipo y también debía que atender ese alumno», lamentó

Dijo que el uso del cuadernillo fue de mucha ayuda para la comunidad educativa, tanto para profesores y estudiantes, así como para los padres o tutores.



No descarta que el programa de nivelación se deba mantener durante el próximo año escolar completo



Para Xiomara Guante muchos estudiantes no pudieron aprovechar al máximo su preparación académica por todos los inconvenientes que se presentaron como consecuencia de la pandemia del coronavirus.

“Entonces hay que concentrarse en un amplio programa de nivelación y lo estamos diciendo desde que comenzó la pandemia, y el programa de nivelación debe tener claro fortalecer las competencias, eso debe ser al inicio del año escolar y con dos o tres meses será suficiente, ahora no se puede descartar que estemos nivelando durante todo el año”, explicó la presidenta de la ADP.

La dirigente gremial recordó que el currículo es por competencias, y cuando se detecte en algún grado o nivel de deficiencia en alguna competencia, hay que volver atrás y fortalecerla, eso se llama nivelar o emparejar.

“Porque sería más grave que sigamos hacia delante dejando lagunas atrás”, alertó la líder del gremio profesoral.

Insistió en que es fundamental el programa de nivelación con fecha cierta de concluir, pero que sea abierto y flexible que permita que en un centro educativo, si el equipo de gestión detecta debilidades en un nivel cualquiera, y hay que devolverse a fortalecer una competencia, necesariamente se debe hacer.

“Esto no es un tema de llenar contenido, porque ahora no es por contenido, sino que es un tema de ver que mis estudiantes tengan las competencias en tal o cual área, entonces donde detecto que hay debilidades en una competencia determinada, mi deber es fortalecer esa competencia”, insistió la maestra.

Xiomara guante dijo que poco importa que eso detenga un poco el avance del presente año escolar en ese centro, porque al fin y al cabo si el estudiante sigue arrastrando esa laguna, la vida lo va a detener en cualquier momento.



Guante dice el Estado es el responsable de lo que sucede con la calidad de la educación



La presidenta de la ADP Xiomara Guante aseguró que el Estado es el responsable de lo que sucede con la calidad de la educación en el país.

“El Estado es el responsable de la formación de los maestros, o sea, ellos no se forman solos, no nos formamos solos, nosotros no preparamos los programas de formación, nosotros vamos a las universidades a formarnos con los programas que hay”, aclaró la dirigente gremial.

Sostuvo que el Estado tiene que agarrar “la sartén por el mango” y decir que su currículo es por competencias, y para ese currículo desarrollarse en óptimas condiciones, se necesita un perfil determinado del docente.

“Y entonces, mi programa de formación tiene que estar acorde a eso que yo quiero, a ese docente que quiero”, enfatizó.

Aclaró que el maestro solo contribuye con un 30 por ciento del requerimiento total que se necesita para la formación del estudiante.

La educadora lamentó que cada vez que se hace algún estudio que cuestiona la calidad de la educación en República Dominicana enseguida se señala al maestro como el único responsable de esa situación, es el chivo expiatorio.

“Claro que el maestro tiene que estar bien formado, en eso yo estoy de acuerdo, ahora eso me parece como un chantaje cuando se habla de la formación docente, porque son otros los responsables de formar a los maestros”, insistió.

Xiomara Guante insistió en que si hay profesores incompetentes y mal formados es una responsabilidad total del Estado dominicano.



Advierte en centro educativo no cumpla con medidas sanitarias no se puede impartir docencia



La presidenta de la ADP advirtió que en los centros educativos que no cumplan con las condiciones sanitarias requeridas no se puede impartir docencia.

La profesora Xiomara Guante aseguró que el tema de la pandemia del coronavirus, ahora que se impartirá docencia presencial, es una de las grandes preocupaciones que tienen los profesores.

“Yo pienso que el mayor desafío es controlar la pandemia, digamos que la escuela no sirva para propagar el virus, y esto entonces se requiere de mucha conciencia de los estudiantes, de los padres, madres, tutores, y sobre todo de los profesores, tener ese apoyo y ese aporte para poder mantener el distanciamiento en los alumnos, que sabemos que es difícil”, dijo la dirigente gremial.

Agregó que se hace imperativo mantener el distanciamiento, la higiene, el lavado de las manos, y mantenerse con su mascarilla permanentemente porque todavía no hemos salido del covid, ni vamos a salir por todos estos tiempos.

Otro requisito que dijo es ineludible, es que los estudiantes en edad de vacunarse se vacunen, que su familia también lo hagan, para resolver lo que hoy constituye el mayor temor en la comunidad educativa.

Informó que los dirigentes de la ADP están haciendo un levantamiento para ver los planteles escolares que presentan dificultades en su infraestructuras y servicios.

“Porque evidentemente con respecto a esos centros le hemos dicho que los aíslen, para nosotros propiciar un encuentro con las autoridades solo para ver ese tema, porque evidentemente en aquellos lugares, que los hay, que no haya las condiciones mínimas siquiera para el lavado de las manos, es evidente que ese centro no iniciaría hasta tanto se haya dado las condiciones para eso”, apostilló la presidenta de la ADP.

Dejó en claro que no debe llevarse a la comunidad educativa a un lugar que presente algún nivel de vulnerabilidad que facilite la propagación del virus.

En otro orden, y con respecto al concurso para maestros que realiza el Ministerio de Educación, Xiomara Guante aseguró que en muchos de ellos se quema una gran cantidad de profesores debido a que las autoridades han violado los procedimientos que ellas mismas establecen.