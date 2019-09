HOUSTON, AP.- Zack Greinke ponchó a cinco en seis innings sólidos, el venezolano Robinson Chirinos y el cubano Yordan Álvarez pegaron dos jonrones cada uno y Houston impuso un récord de Grandes Ligas con seis cuadrangulares en las primeras dos entradas para apalear el lunes 15-0 a los Atléticos de Oakland y lograr su quinta victoria consecutiva.

Con la explosión ofensiva del lunes tras un triunfo el domingo por 21-1 sobre Seattle, los Astros establecieron una marca para la franquicia de más carreras anotadas en juegos consecutivos con 36.

Ayudados por seis de sus siete vuelacercas en total, los Astros se despegaron 11-0 luego de dos capítulos.

Los siete bambinazos igualaron un récord de la franquicia para un encuentro, establecido el 9 de septiembre de 2000 contra los Cachorros de Chicago.

El venezolano José Altuve bateó un jonrón de dos anotaciones al jardín izquierdo para iniciar el ataque del segundo inning, y Michael Brantley lo siguió con uno solitario al derecho que puso fin a la salida de Mike Fiers (14-4). El cuadrangular de Brantley fue su 21ro de la campaña, un máximo en su carrera.

Greinke (15-5) retiró a 11 de los primeros 12 bateadores que enfrentó. Sólo permitió dos hits y no dio bases por bolas.

Fiers toleró nueve carreras, lo máximo en su carrera, con nueve imparables en poco más de un capítulo. También aceptó la mayor cantidad de vuelacercas en su trayectoria con cinco.

Por los Atléticos, el venezolano Franklin Barreto de 2-0.

Por los Astros, los venezolanos Altuve de 3-3 con dos anotadas y dos impulsadas; Chirinos de 4-3 con dos anotadas y seis remolcadas. Los cubanos Álvarez de 5-2 con dos anotadas y dos producidas; Aledmys Díaz de 4-1 con dos anotadas.

Cortan racha

SAN DIEGO, AP.- El prospecto Nico Hoerner conectó tres hits y remolcó cuatro carreras en su debut en las Grandes Ligas y tuvo algunas buenas jugadas como campocorto para los Cachorros de Chicago, que derrotaron el lunes 10-2 a los Padres de San Diego y frenaron una seguidilla de tres derrotas.

Hoerner, de 22 años y que fue la primera elección de los Cachorros en el draft de 2018, fue convocado desde el Tennessee de la Doble A antes en el día por las lesiones del campocorto puertorriqueño Javi Báez y de Addison Russell.

Juegos de hoy

LIGA AMERICANA

Boston (Eovaldi 1-0) vs. Toronto (Zeuch 0-0) 7:07 p.m.

Kansas City (Junis 9-12) vs. Medias Blancas (Nova 9-12) 8:10 p.m.

Indios (Plesac 7-6) vs. Anaheim (Suarez 2-5) 10:07 p.m.

Yankees (indeciso) vs. Dertroit (Jackson 3-9) 6:40 p.m.

Oakland (Roark 9-8) vs. Houston (Miley 13-4) 8:10 p.m.

Tampa Bay (Yarbrough 11-3) vs. Texas (Lynn 14-10) 8:05 p.m.

LIGA NACIONAL

Arizona (Gallen 3-4) vs. Mets (Wheeler 10-7) 7:10 p.m.

Atlanta (Fried 16-4) vs. Filadelfia (Vargas 6-7) 7:05 p.m.

Cachorros (Quintana 13-8) vs. San Diego (Bolanos 0-1) 10:10 p.m.

San Luis ( Wacha 6-6) vs. Colorado (Gonzalez 0-6) 8:40 p.m.

Cerveceros (Anderson 6-4) vs. Marlins (Hernández 3-5) 7:10 p.m.

INTERLIGAS

Dodgers (Buehler 12-3) vs. Orioles (Blach 1-2) 7:05 p.m.

Cincinnati (Bauer 10-12) vs . Marineros (Sheffield 0-1) 10:10 p.m.

Nacionales (Sanchez 8-7) vs. Minnesota (Berrios 11-8) 7:40 p.m.

Piratas (Keller 1-3) vs. Gigantes (Cueto 0-0) 9:45 p.m.