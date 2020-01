LOS ÁNGELES. AP. La comedia de acción “Bad Boys for Life” fue la película más taquillera en las salas de cine de Norteamérica este fin de semana, al recaudar 59 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, según proyecciones de la industria.

La cinta, estelarizada por Will Smith y Martin Lawrence, es la tercera parte de una serie que no se actualizaba en 17 años. Tuvo un buen desempeño en un fin de semana largo en Estados Unidos por el feriado de Martin Luther King Jr. Ventas de boletos estimadas este fin de semana en las salas de cine de Estados Unidos y Canadá, según Comscore.

1. “Bad Boys for Life” 59,1 millones de dólares.

2. “Dolittle”, 22,5 millones de dólares.

3. “1917”, 22,1 millones de dólares.

4. “Jumanji: The Next Level”, 9,5 millones de dólares.

5. “Star Wars: Rise of Skywalker”, 8,3 millones de dólares.

6. “Just Mercy”, 6 millones de dólares.

7. “Little Women”, 5,9 millones de dólares.

8. “Knives Out”, 4,3 millones de dólares.

9. “Like A Boss”, 3,8 millones de dólares.

10. “Frozen 2”, 3,7 millones de dólares.