Beatriz Pirón“: Me falta una historia por contar”

La pesista Beatriz Pirón anhela seguir relatando historias en su carrera como atleta. Tras convertirse ayer, con su clasificación a París 2024, en la única atleta dominicana en alcanzar un boleto a unos Juegos Olímpicos por cuarta ocasión, Pirón señaló que logró una meta más y que ahora va en busca de cerrar con broche de oro lo que pudiera ser su último baile.

“Me falta una historia por contar, y es una medalla olímpica, para cerrar mi carrera como deportista. Es la última historia que quiero escribir en el deporte”, manifestó Pirón

La laureada atleta, ganadora de más de 20 medallas en certámenes internacionales en los 49 kilogramos de la halterofilia, indica que la clave en su éxito ha estado en: “Persistir e insistir en que si se puede, y confiar plenamente en Dios”.

Valor

No se puede ocultar que Pirón ha tenido que ser muy fuerte para alcanzar cada uno de sus logros, desde dedicar mucho tiempo fuera de casa y sobreponerse a las adversidades, hasta poner en riesgo su salud a lo largo de una carrera de 15 años.

“He tenido momentos difíciles, donde he derramado muchas lágrimas, pero me he valido de mucho y de toda una nación orando y apoyándome”, dijo la petromacorisana.

Locura

Pirón quien participó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Río 2016, Tokio 2020 y ahora va rumbo a París 2024, ha pensado en lo que se ha convertido dentro del deporte dominicano, ahora más por la hazaña que está cerca de cumplir, cuando compita en la venidera cita multideportiva de verano en Francia.

“Esto realmente es una locura”, así definió su cuarta clasificación a unos Juegos Olímpicos Pirón.

“Este logro es brillar en medio de la oscuridad. Esto es más que una medalla olímpica, es historia”, añadió.

Liderazgo

Beatriz no sólo se ha preocupado por sus logros personales, se ha convertido en una líder dentro del grupo de pesistas quisqueyanos y en cada competencia se le ve arengando a sus compañeros.

“La experiencia obtenida en cada evento y la mi larga trayectoria, me ha dado la madurez que tengo hoy día”, señaló Beatriz sobre lo que le motiva a tener ese liderazgo que le ha caracterizado en las últimas competiciones.

Alegre

William Ozuna, presidente de la Federación Dominicana de Levantamiento de Pesas, no ocultó su alegría y satisfacción con la clasificación de Beatriz Pirón.

Ozuna precisó que se debe esperar la oficialización por parte de la federación internacional, aunque señaló que el boleto es inminente, ya que la dominicana se encuentra dentro de las mejores posicionadas en la categoría de los 49 kilogramos