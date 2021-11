Bravos finalizan una de sus más exitosas corridas

Genial desempeño del gerente Anthopoulos y el mánager Snitker; los cambios funcionaron, Freeman a su altura y Max Fried se creció

La experiencia del año pasado y agregar nuevo jugadores al roster fueron factores que incidieron en la segunda corona conquistada por Atlanta, que superó a los favoritos Astros de Houston con un contundente 4-2 en la Serie Mundial.

Este año la tropa de Brian Snitker no desaprovechó oportunidades. Jamás necesitó del máximo para disponer de sus tres rivales en la postemporada. El tropezón del 2020 cuando se permitieron desaparecer una ventaja de 3-1 frente a los Dodgers en la SCLN los hizo levantar los pies a una altura inalcanzable para sus oponentes del 2021.

Después de una vacilante primera mitad de temporada, marcada por el lento inicio de Marcell Ozuna (.213-288-356), quien posteriormente quedó fuera del roster por lesión y asuntos personales, el estelar Freddie Freeman apenas bateó .237 en abril y .233 en mayo, los Bravos encontraron el camino al entrar agosto. La presencia de rostros frescos y nuevos aires encendieron al conjunto de Georgia..

La novena terminó llevándose la División Este (88-74), dejó en el camino (3-1) a los Cerveceros y sus tres abridores estelares, apartó (4-2) a los campeones Dodgers de Los Ángeles y derrotó convincentemente (4-2) al representante de la Liga Americana.

Jorge Soler obtuvo el máximo honor individual en el Clásico de Otoño, pero si alguien ha tenido valía en la organización este año ha sido el presidente de operaciones de béisbol y gerente general, el canadiense Alex Anthopoulos, un ejecutivo de 44 años, que estremeció las Mayores cuando ingresó cuatro jardineros al roster del equipo en julio pasado, incluyendo tres en la última fecha disponible para cambios.

Con Ozuna y Ronald Acuña Jr. fuera de acción y el club jugando por debajo de .500 cualquiera perdía el entusiasmo, pero no Anthopoulos, quien veía abierta una ventana, pues Mets y Filis no jugaban pelota convincente y los Nacionales iban de reversa al poner en el mercado algunas de sus piezas fundamentales.

Joc Pederson, Jorge Soler, Eddie Rosario y Adam Duvall (conocido en el camerino del lado derecho del Truist Park) transformaron el conjunto para bien. Freeman comenzó a ser Freeman en junio (.306-.377-.491) y así siguió hasta la jornada de anoche cuando disparó doble y jonrón en la paliza 7-0 que coronó la gran temporada

Rosario y Soler influyeron tanto que el primero fue JMV en la Serie de Campeonato y el segundo acaba de obtener el galardón en el Clásico de Otoño.

Merecido triunfo para el dirigente Brian Snitker, un vieja guardia adaptado a los tiempos y con absoluto control de su clubhouse con ayuda principalmente de dos ex dirigentes Walt Weiss (en la banca) y Ron Washington (coach de tercera).

También para el gran Freeman, caballeroso inicialista, maestro en la custodia de la inicial, implacable con el garrote y quien hoy es recibido por los Maddux, Smoltz, Glavine, Chipper y Andruw Jones como miembro élite de una constelación que encabezó el más grande de los Bravos, Hank Aaron, quien por esas cosas de lo desconocido no pudo ser testigo de la cuarta corona en la historia de la franquicia.

DATOS.– Max Fried tuvo una gran actuación en el juego más grande de su carrera. Después de tres malas salidas se creció a la hora buena y dejó a los Astros en blanco en Minute Maid Park con 6.0 IP, 4 H, 0 C, 0 BB, 6 K. Sus ex compañeros y buenos amigos de la Escuela Secundaria Harvard-Westlake, Lucas Giolito (Medias Blancas) y Jack Flaherty (Cardenales) estuvieron en el partido dándole respaldo…La actuación de Joc Perderson con los Bravos (.249-.325-.428, 7 H4, 22 CE en 64 juegos ). En la postemporada tuvo de 44-9, 4 H4 y 9 CE en 15 desafíos y se lleva su segundo anillo de Serie Mundial en forma consecutiva, pues estuvo con los Dodgers el año pasado…Las cosas no son como comienzan, Freddie Freeman fue ponchado siete veces seguidas en la SCLA, pero a partir del tercer juego de esa serie fue un out difícil…Los Bravos dispararon 11 cuadrangulares por apenas dos de Houston, ambos de José Altuve (.222), quien arrastró el bate y fue ponchado 9 veces. Yordan Álvarez, de 20-2 (.100) y Alex Bregman, de 21-2 (.095). Así era muy difícil…Jorge Soler con Atlanta (.269-.358-524, 14 H4, 33 CE en 55 juegos). En los playoffs de 33-8, 3 H4, 6 CE en 11 partidos…El primer título conseguido por los Bravos fue en el 1914 cuando estaban en Boston y barrieron la Serie Mundial 4-0 frente a los Atléticos de Filadelfia (hoy Oakland). Conquistaron su segunda corona en 1957 al superar 4-3 a los Yankees estando en Milwaukee, ciudad en la que residieron durante 13 años. Ganaron 4-2 en 1995 a los Indios y ese era su único campeonato en Atlanta a pesar de ser un visitante frecuente a los playoffs.

CITA.- “Era una de esas cosas en las que todos estábamos turnándonos. No jugábamos todos los días. Quienquiera que estuviera sentado ese día, estábamos apoyando a los demás. Sentí que teníamos muy buena química desde el principio. Sentí que todos realmente nos apoyábamos y nos ayudamos siempre que podíamos,» dijo Jorge Soler, el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial.

“Hemos sido el mejor equipo desde la fecha límite de cambios y jugamos como tal durante toda la postemporada. Acabamos de calentarnos y nos lo pasamos ”, señaló el estelar inicialista Freddie Freeman.