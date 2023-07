Calor, falta de agua y luz son pesadillas en el GSD

Los prolongados apagones y la agudización de la escasez de agua potable, sumado al calor de verano se han convertido en el principal problema para los habitantes de los barrios del Gran Santo Domingo, lo que ha desencadenado un desencanto con el gobierno, según opinan munícipes.

En sectores como el Olimpo de Herrera, Santo Domingo Oeste , así como Los Farallones del ensanche Isabelita y Calero, Villa Duarte, Santo Domingo Este, sus moradores se quejan de que llevan más de dos semanas que no reciben agua potable.

La situación es más penosa para muchos envejecientes que no tienen la fuerza para salir a buscar el preciado líquido a otros lugares.

“Yo creo que será que la gente de la CAASD y de las distribuidoras de electricidad son enemigos del Presidente Luis Abinader, porque estamos indignados con el gobierno con los apagones y la falta de agua, en Calero llevamos dos semanas sin agua”, se quejó el odontólogo Onasis Fernández, quien tiene su consultorio en Villa Duarte.

Los afectados solicitaron a la Corporación del Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) mejorar el suministro de agua potable.

Ante la escasez del preciado líquido, muchos se ven compelidos a comprar la carga de agua a los camiones que comercializan el vital líquido.

Otra queja incesante

Otra queja incesante es el de los constantes apagones que se han agudizados por todo el territorio nacional, generando pérdidas económicas en todos los órdenes y mucho descontento de la población con el gobierno, que según algunos mantiene funcionarios deficientes en el sector eléctrico.

Los apagones arrecian en el Gran Santo Domingo y gran parte de las provincias./ Archivo

Las interrupciones eléctricas han llegado al punto, de impactar hasta el sector La Julia, donde reside el presidente de la República, así como otros lugares exclusivos del Distrito Nacional como Bella Vista y la Esperilla.

César Sánchez

Expertos energéticos no entienden como el presidente Luis Abinader no ha aprovechado al máximo los conocimientos y la experiencia del ingeniero César Sánchez, considerado como uno de los mejores expertos eléctricos no solo del país, sino de toda la región, y una de las personas que goza de mayor aprecio en el sector eléctrico nacional.