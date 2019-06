Danilo Medina

Algunos comentaristas de la oposición y algunos analistas económicos se jactan de decir que la situación del país está mala, grave, etc.

Pero yo no me explico cómo es que a diario los supermercados están abarrotados de gente, no solo de clase media baja, también de clase popular.

Por ejemplo el sábado y el domingo Día de las Madres, para solo poner un ejemplo las tiendas no daban abasto y el domingo al mediodía había que hacer filas en los restaurantes tanto los situados en la parte baja de la ciudad como en la parte alta, y los resort ni se diga. Entonces cómo es que la economía está mala. La politiquería no puede llevarnos a ser injustos. Sin duda alguna este gobierno del Lic. Danilo Medina, es el mejor que ha tenido el país, pero muestra hay muchos botones no uno solo. Camine o transite por cualquier barrio o urbanización para que vea que usted no haya dónde parquear un vehículo porque las calles de lado y lado están llenas de vehículos en su mayoría modernos.

La oposición que encabeza el PRM antiguo PRD, quiere llegar al gobierno para no hacer nada. Lo que vivimos los años 1978 a 1986 recordamos que en el 86 al final del segundo gobierno de PRD hoy PRM el pueblo desesperado tuvo que echarle manos a Balaguer a sabiendas de que estaba ciego, debido al desastre que hicieron esos gobiernos.

Revisemos la historia y tengámosla bien presente para que no la repitamos.

A Danilo hay que dejarlo ahí después del 2020, porque ha demostrado con hechos que es el más eficiente, dedicado y trabajador. Con esto no podemos estar inventando. Con la estabilidad económica que mantiene el gobierno de Danilo y el desarrollo que tiene el país, no podemos jugar.

¡Danilo debe quedarse!

Pedro Pablo González María

Día Mundial del Ambiente

El miércoles 5, Día Mundial del Ambiente, con la finalidad de promover la Agenda Climática Ambiental se realizará en San Francisco de Macorís una marcha de estudiantes, profesores y público que partirá del Parque Duarte. En Salcedo en todos los liceos se realizarán conferencias de orientación sobre el cambio climático y el comité municipal de la ADP explicará la Agenda Climática Ambiental y las propuestas en Tenares y Villa Tapia para crear conciencia en la población.

Comité Contra el Cambio Climático