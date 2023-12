Citan aspectos afectan crecimiento de RD

Dos economistas sostienen que la baja inversión pública y la reacción tardía en la política monetaria para controlar la inflación que impacta al país, así como, el alto nivel de esta, fueron los principales factores que influyeron para que la economía dominicana vaya en camino a registrar un crecimiento económico por debajo de su “acostumbrado promedio anual” en este 2023. Lo visualizan como el más bajo en los últimos 12 años, con excepción del 2020, por la pandemia.

Antonio Ciriaco Cruz, decano de la Facultad de Economía de Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y Haivanhoe Ng Cortiñas, escrito y ex superintendente de Bancos, explicaron al El Nacional que el producto interno bruto (PIB) estará “muy por debajo” del 5% al cierre de este año, que es el promedio anual de las últimas dos décadas. Además, no alcanzará “ni siquiera” un aceptable 3%, ya que se estacionará por debajo de este porcentaje, el cual no había visto desde el 2012, cuando se reportó un PIB de 2.7%.

El catedrático Cruz expresó que los “alto niveles de la tasa política monetaria afectó bastante el ritmo de crecimiento. Dado que desde inicios de este año el Banco Central dominicano (BCRD) partió desde un 8%, con la intención de bajar la inflación a su rango meta de 4 % ± 1 %. En efecto, esta política restrictiva limitó la inversión y el consumo privado”, precisó.

Entiende que el crecimiento económico local no pasará del 2.5%, ya que estos componentes de la demanda agregada se han visto muy afectado, por lo que ha limitado la expansión del PIB.

Cortiñas, también especialista en finanzas y mercado de capitales, a parte de este aspecto, señala que el BCRD reaccionó de manera tardía en flexibilizar la política monetaria. “Dispuso una disminución de la tasa de política monetaria de un 8.5% a un 8.0% a partir de junio, perdiéndose al menos tres meses para relanzar la caída que venía presentando la economía dominicana”, explicó.

Ambos expertos concuerdan igualmente que la inversión pública, otro factor significativo de crecimiento, ha estado por debajo de su desempeño en este año, pese a que esta gestión ha aprobado “grandes sumas” de dinero en préstamos para “obras” y ha manejado el “mayor presupuesto en la historia” de la nación.

“Este bajo gasto de capital como porcentaje del gasto público total es penoso. Al primer semestre fue de un 10% y a noviembre de un 12.0%. Lo más triste de este desempeño económico real negativo, es que los más perjudicados han sido los sectores de menores niveles de ingreso, que por esa causa no pudieron afrontar la inflación acumulado de los alimentos, que en los últimos tres años supera el 26%”, detalló Cortiñas.