Clarissa Molina anuncia el fin de su relación con Vicente Saavedra

Santo Domingo.-La presentadora dominicana de televisión de la cadena hispana Univisión, Clarissa Molina, anunció este martes el final de su relación con el empresario artístico Vicente Saavedra, tras varios años de noviazgo y boda pospuesta.

En una publicación en su cuenta de Instagram, Molina dio a conocer al mundo la noticia, dónde pidió su “espacio y privacidad sobre este tema”.

“Familia, desde siempre les he compartido todos los momentos especiales y felices sobre mi relación, en la cual muy ilusionada acepté la propuesta de compromiso. Hoy, me siento lista para compartirles que la relación ha finalizado”, dijo Molina en un breve comunicado.

“Agradezco de todo corazón el apoyo que siempre me han dado y les pido que por favor entiendan que en este momento de cambio necesito mi espacio y privacidad sobre este tema”, expresó.

Clarissa y Vicente

Se recuerda que el pasado 5 de diciembre Molina anunció la posposición de su boda con Saavedra pautada para el 6 de enero del presente año.

“Yo decidí mover la fecha porque había cosas, no estaba pasando lo que queríamos porque la fecha era medio complicada. Habían dos cositas que no estaban sucediendo y dijimos, ¡tú sabes qué no tenemos prisa, vamos a mover la fecha!”, explicó la comunicadora dominicana en ese entonces, tras los rumores de ruptura.