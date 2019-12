LOS ÁNGELES. AP. Kawhi Leonard anotó 34 puntos, Paul George sumó 31 y los Clippers de Los Ángeles aplastaron 150-125 el domingo a unos Washington Wizards cortos de personal, en su 12 victoria seguida sobre los Wizards en California.

Montrezl Harrell añadió 23 puntos y 15 rebotes y Lou Williams terminó con 22 puntos para los Clippers, que mejoraron su foja en el Staples Center a 12-1, un récord para la franquicia.

Los Clippers encestaron el 57% de sus tiros de campo en la primera mitad, para abrir una ventaja de 27 puntos.

El novato Rui Hachimura anotó un récord personal de 30 puntos y Bradley Beal sumó 23 puntos y 11 asistencias para los Wizards. Los visitantes tenían lesionados a John Wall, Moe Wagner, C.J. Miles e Ian Mahinmi, y perdieron su cuarto juego de cinco.

Fue la segunda ocasión en la que los Clippers anotaban 150 puntos esta temporada, tras su victoria 150-101 sobre Atlanta el mes pasado.

Cortan racha Lakers

LOS ÁNGELES. AP. Luka Doncic anotó 21 de sus 27 puntos en una dinámica segunda mitad, Kristaps Porzingis agregó 15 unidades y los Mavericks de Dallas cortaron la racha de 10 triunfos de los Lakers con una victoria 114-100 el domingo en Los Ángeles.

Doncic además aportó 10 asistencias y nueve rebotes y Delon Wright contribuyó con 17 tantos y nueve asistencias en el séptimo triunfo en ocho juegos para los Mavericks.

“Encestó un par de disparos infernales”, indicó el coach de Dallas, Rick Carlisle, sobre Doncic. “Sólo hay un puñado de jugadores en el mundo capaces de encestarlos. LeBron James es uno de ellos. Él (Doncic) es uno de ellos. Esos tiros de 30 pies y retrocediendo, es difícil describir qué tan complicado es ese disparo, y qué tan fácil él hace que parezca”.

Dallas subrayó su condición de contendiente al título con una inspiradora segunda mitad de visita ante los Lakers, líderes de la NBA, y que sólo habían perdido una ocasión en 18 juegos desde el primer duelo de la temporada.

“Es una gran victoria que significa mucho para nosotros”, señaló Doncic. “Eso muestra que somos capaces de enfrentar equipos grandes, también. Solo necesitamos seguir encendidos”.

James tuvo 25 puntos, nueve rebotes y ocho asistencias para los Lakers, que cayeron a una marca de 17-3 al perder el duelo entre dos de los equipos más anotadores de la liga. Anthony Davis agregó 27 unidades y 10 tableros para unos Lakers que vieron el fin de su racha de triunfos más larga en los últimos 10 años, con el margen de puntos más amplio en lo que va de la temporada.

“Es un partido”, subrayó Davis. “No vamos a deprimirnos por esta derrota. Sabemos qué tipo de equipo somos, ahora lo sabemos. Jugamos bien. Y ellos nos vencieron, pero también nos vencimos a nosotros mismos con los rebotes, así que estamos conscientes de que tenemos que mejorar”.

Los Mavs borraron el déficit que tenían al medio tiempo con una racha de 28-5 para iniciar el tercer periodo, haciendo trizas una defensa de los Lakers que suele ser sólida. La seguidilla de Dallas fue liderada por un majestuoso tercer periodo de Donicic, quien tuvo 16 tantos y cinco asistencias en ese lapso.

RESULTADO

Brooklyn Nets 106 Miami Heat 109

Minnesota 107 Memphis 115

New York Knicks 104 Boston 113

New Orleans 104 Oklahoma107

Detroit 132 San Antonio Spurs 98

Toronto 130 Utah Jazz 110

Orlando 100 Golden State 96

Juegos de hoy

8:00 Phoenix – Charlotte

8:00 Utah – Philadelphia

8:30 Golden State – Atlanta

9:00 Indiana – Memphis

9:00 New York Knicks – Milwaukee

11:00 Chicago- Sacramento