Clippers-Suns en primera ronda de ‘playoffs’

Chicago (EE.UU.).- Hubo que esperar los 82 partidos de temporada regular para determinar los últimos equilibrios en el Oeste y este domingo Los Ángeles Clippers acabaron el año en la quinta plaza y se citarán con los Phoenix Suns, cuartos, en una vibrante primera ronda de los 'playoffs' de la NBA. La victoria de los Clippers, precisamente contra los Suns, hizo bajar a los Golden State Warriors a la sexta plaza, por lo que los vigentes campeones jugarán contra los Sacramento Kings. En el 'play-in', Los Ángeles Lakers ganaron a los Utah Jazz y acabaron séptimos, por lo que se jugarán en casa el duelo contra los Minnesota Timberwolves, que le arrebataron a los New Orleans Pelicans la octava plaza. SUNS 114-119 CLIPPERS Norman Powell, con 29 puntos, y Kawhi Leonard y Russell Westbrook, con 25 cada uno, le dieron a los Clippers la victoria en Phoenix y se medirán precisamente con los Suns en la primera ronda, al acabar quintos, por delante de los Golden State Warriors. Los Suns jugaron el partido sin Kevin Durant, Chris Paul ni Devin Booker y evitaron medirse con los Warriors, aunque les espera igualmente una primera ronda de alto voltaje contra unos Clippers muy competitivos y pendientes de la recuperación de Paul George. BLAZERS 101-157 WARRIORS Los campeones enviaron un mensaje al resto de pretendientes al blindar su presencia en los 'playoffs' con una victoria por 56 puntos contra los Blazers, con un recital anotador. Tiraron con un 60 % de acierto (58 de 96) y conectaron 27 triples. Steph Curry firmó 25 puntos, con cinco triples, y Klay Thompson metió 20, con cuatro triples. Además selló 25 puntos, con cuatro triples, saliendo del banquillo. Los Warriors acabaron sextos y jugarán la primera ronda del 'play-in' contra los Kings. LAKERS 128-117 JAZZ LeBron James firmó una actuación monumental, con 36 puntos, seis rebotes, seis asistencias y ocho triples, y permitió a los Lakers acabar séptimos, lo que les dará ventaja de campo contra los Wolves. A los angelinos, que disputarán el 'play-in' por segunda vez en tres años, tras no clasificarse el curso pasado, les valdrá con ganar a los Wolves para acceder a los 'playoffs'. TIMBERWOLVES 113-108 PELICANS Los Wolves ganaron el choque directo a los Pelicans y consiguieron terminar octavos, lo que les permite, a priori, evitar una ronda del 'play-in'. El duelo estuvo marcado por un duro altercado entre jugadores de los Wolves en la primera mitad. El francés Rudy Gobert dio un puñetazo a su compañero Kyle Anderson y su equipo le llevó al vestuario, sin que volviera a competir. MAVERICKS 117-138 SPURS Tras quedar oficialmente fuera de la postemporada el viernes, en un partido en el que la directiva decidió dejar fuera a sus estrellas, los Mavericks cerraron un año para olvidar con una humillación en casa contra los Spurs. Los texanos jugaron sin Luka Doncic, que no compareció ante los medios para comentar el fracaso de la temporada de los Mavericks. El esloveno sí habló este domingo y aseguró tras el partido que está "feliz" en Dallas y zanjó los rumores sobre su posible salida. NUGGETS 109-95 KINGS Los Nuggets, ya seguros del liderato del Oeste, ganaron a los King sin Nikola Jokic, Jamal Murray ni Aaron Gordon. Bruce Brown, con 21 puntos, lideró a un grupo de siete jugadores de los Nuggets con dobles dígitos. THUNDER 115-100 GRIZZLIES El pívot Kenneth Lofton Jr. firmó un doble doble de 42 puntos y catorce rebotes, pero los Grizzlies, sin Ja Morant, Desmond Bane ni Jaren Jackson, cayeron en el campo de los Thunder, en un partido sin trascendencia para ambas franquicias. Tre Mann, con un triple doble de 24 puntos, doce rebotes y doce asistencias fue el mejor de los Thunder. CELTICS 120-114 HAWKS Ni los Celtics ni los Hawks, segundos y octavos respectivamente, quisieron arriesgar con sus estrellas. Jayson Tatum, Jaylen Brown, Al Horford y Marcus Smart estuvieron ausentes en Boston, mientras que Atlanta jugó sin Trae Young, Dejounte Murray ni Clint Capela, entre otros. Ante esas bajas, Payton Pritchard y Sam Hauser protagonizaron un festival de triples. El primero metió nueve y el segundo ocho para un total de 25 tiros de tres puntos en equipo. RAPTORS 121-105 BUCKS Contra unos Bucks sin estrellas, los Raptors triunfaron impulsados por 23 puntos y cuatro triples de Gary Trent, en un partido en el que los canadienses rotaron a Pascal Siakam y a Fred VanVleet. Toronto ya piensa en el duelo del miércoles contra los Chicago Bulls. Los Bucks, el mejor equipo de la NBA (58-24), se medirán con un equipo procedente del 'play-in'. BULLS 103-81 PISTONS Los Bulls fueron una de las pocas franquicias que no rotó a sus estrellas y, con DeMar DeRozan y Zach LaVine de titulares, triunfaron ante los Pistons, colistas del Este. LaVine metió 17 puntos y DeRozan 16 para unos Bulls que se jugarán el miércoles el play-in contra los Raptors. NETS 105-134 76ERS Mikal Bridges se sumó al reducido club de jugadores que disputaron 83 partidos en una temporada regular de la NBA, al ser titular en el duelo de los Brooklyn Nets contra los Philadelphia 76ers, en el que no jugaron Joel Embiid ni James Harden. Solo 42 jugadores en la historia de la NBA han logrado esta marca y Bridges lo hizo tras jugar 56 partidos con los Phoenix Suns y tras disputar 27 con los Nets, a los que llegó en febrero en una operación que llevó a Kevin Durant a Arizona. KNICKS 136-141 PACERS Ya sin opciones de postemporada, los Pacers ganaron en el Madison Square Garden con 26 puntos de Bennedict Mathurin y un brillante 19 de 54 de equipo en triples (55.9 %). En los Knicks, rivales de los Cavaliers en la primera ronda de los 'play-in', el mejor fue Obi Toppin, con 34 puntos y cinco triples. CAVALIERS 95-106 HORNETS El español Ricky Rubio fue titular por segundo partido consecutivo y aportó seis puntos, cinco rebotes y siete asistencias en 26 minutos, en la derrota de los Cavaliers contra los Hornets. Donovan Mitchell, Darius Garland y Caris LeVert no jugaron para los Cavs. HEAT 123-110 MAGIC Los Heat homenajearon a Udonis Haslem, su bandera y triple campeón de la NBA, que se retira a los 42 años tras veinte años en la franquicia. El alero seguirá en el cuerpo técnico del equipo. Haslem se regaló una tarde de 24 puntos, con tres triples y tres rebotes. Jimmy Butler no jugó y estrellas como Tyler Herro y Bam Adebayo fueron titulares, pero solo jugaron pocos minutos. WIZARDS 109-114 ROCKETS Jabari Smith lideró con veinte puntos a un grupo de siete jugadores por encima de los diez puntos, en la victoria de los Rockets en el campo de los Wizards. El español Usman Garuba capturó tres rebotes y logró un robo, sin puntos, en doce minutos en pista. . = Clasificaciones: - Conferencia Este: .1. Milwaukee Bucks 58-24 .2. Boston Celtics 57-25 .3. Philadelphia 76ers 54-28 .4. Cleveland Cavaliers 51-31 .5. New York Knicks 47-35 .6. Brooklyn Nets 45-37 .7. Miami Heat 44-38 .8. Atlanta Hawks 41-41 .9. Toronto Raptors 41-41 10. Chicago Bulls 40-42 11. Indiana Pacers 35-47 12. Washington Wizards 35-47 13. Orlando Magic 34-48 14. Charlotte Hornets 27-55 15. Detroit Pistons 17-65 . - Conferencia Oeste: .1. Denver Nuggets 53-29 .2. Memphis Grizzlies 51-31 .3. Sacramento Kings 48-34 .4. Phoenix Suns 45-36 .5. Golden State Warriors 44-38 .6. LA Clippers 43-38 .7. Los Angeles Lakers 43-39 .8. Minnesota Timberwolves 42-40 .9. New Orleans Pelicans 42-40 10. Oklahoma City Thunder 40-42 11. Dallas Mavericks 38-44 12. Utah Jazz 37-45 13. Portland Trail Blazers 33-49 14. Houston Rockets 22-60 15. San Antonio Spurs 22-60 EFE