NUEVA YORK, EE.UU.- Con la asistencia de oficiales electos, políticos, profesionales, empresarios, y comunitarios, fue inaugurado el pasado viernes el “Club Demócrata” de El Bronx bajo el nombre del reverendo, concejal y aspirante al Congreso de los Estados Unidos, Rubén Díaz.

“Esta entidad se está inaugurando siendo un hombre, porque ya tienes unas grandes piernas, nació siendo grande, y nuestro objetivo es empoderar nuestra comunidad de El Bronx, para estrenarlo e insertarlos al quehacer políticos de los EE.UU”, proclamó el vicepresidente del Partido Demócrata en dicho condado y elegido presidente del nuevo “Club”, George Álvarez.

“Con esa misión empezamos a buscar personas que cumplieran y tuvieran el mismo rol, valores y sentimientos, explorando la posibilidad de tener todas las partes integrales de las comunidades que residen en El Bronx”.

“Todos en conjunto remando en la misma dirección tomamos la decisión de abrir este “Club político” para darles la oportunidad a todas aquellas personas que quieran hacer vida política en EE.UU”, dijo Álvarez.

Por su parte, el reverendo Díaz dio las gracias y expresó “me honra que tengan mi nombre ahí, esto es el comienzo de algo grande aquí en El Bronx, el que nunca ha existido, ya que se acabarán los abusos, los menosprecios, la discriminación contra nosotros, por ser gente de creencia religiosa, y creencia conservadora por muchos años”.

Añadió que este “Club” es para estrenar, educar, enseñar a nuestras gentes, jóvenes, ancianos, mujeres, a todo el que quiera postularse, y lanzará a las calles candidatos para puestos de líderes de distrito, miembro del comité judicial, del comité del partido, asambleístas, senadores estatales, congresista, y jueces.

Recordó que es aspitante al congreso (distrito 15-Bronx) y es pa’ allá que vamos. “Quieran o no quieran, que traten de distorsionar lo que digo, porque estamos encerrados en privado y de momento salen en la prensa cosas que no suceden, que no se han dicho, pero la retuercen, que sigan hablando, que es para el congreso que vamos”, puntualizó.

El “Club” está ubicado en el 1748 E. de la calle 172, esquina Rosedale, en el citado condado.

Sus directivos son, a parte de Álvarez presidente, los Obispos Fernando Rodríguez y Ricardo Guzmán, como primer y segundo vicepresidente; Antonio Cabrera, tesorero, Damián Rodríguez, director ejecutivo; Héctor Díaz, de organización; Ángel Gaud y Rosa Pérez, secretario y sub secretaria; Julín Martínez, vocero; y Leila Martínez, vocal.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=O0ntzE8dB5A