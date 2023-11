Benjamín Netanyahu

Primer ministro de Israel

La masacre de civiles y niños en hospitales y campos de refugiados en la franja de Gaza lo consagran como un genocida. Antes que pausar los bombardeos, como ha solicitado hasta su gran aliado Estados Unidos, no ha hecho más que incrementarlos sin medir las consecuencias. Sus crímenes no deberían quedar impunes.

Eric Adams

Alcalde de Nueva York

Si no tiene hechas, no tiene por qué preocuparse con la investigación del FBI para determinar si recibió fondos ilícitos en su campaña electoral. Aunque no deja de perturbar tanto la pesquisa como la incautación de teléfonos y un iPad. Su caso es otro ejemplo de la transparencia con que debe manejarse la clase política.

