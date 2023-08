Con críticas, elogios y reproches reciben anuncio de Abinader

Con elogios, críticas y reproches de aspirantes de su propio partido y de la oposición fue recibida en el ambiente político el anuncio del presidente Luis Abinader de que aspira a un nuevo período en las elecciones del próximo año.

El primer vicepresidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Ramón Rogelio Genao, calificó de responsable, patriótico y oportuno el anuncio del mandatario de que buscará repostularse en la contienda electoral del año 2024.

Consideró que se hace necesario preservar el proceso de cambios que se inició con la llegada al poder de Abinader.

“Consideramos que el anuncio del presidente Abinader de presentar sus aspiraciones a lo interno del PRM y buscar la repostulación presidencial es responsable, patriótica y oportuna, en función de la situación política del país, y la necesidad de preservar el proceso de cambios y transformación que vive la República Dominicana en los actuales momentos de cara hacia el futuro inmediato”, dijo Genao.

Mientras los precandidatos presidenciales del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Guido Gómez Mazara y Ramón Alburquerque, fustigaron al presidente Abinader, porque según ellos había dicho en varias ocasiones que estaba opuesto a la reelección.

Gómez Mazara, quien anunció que esta mañana a las 10:00 AM, inscribiría su precandidatura presidencial ante la Comisión Organizadora de la convención del PRM el primero de octubre, dijo: “Bueno pero los ciudadanos tendrán la oportunidad de ver la consistencia del Presidente cuando dijo en ese programa y en otros programas que él no estaba a favor de la repostulación, ¿qué le pasó, qué le picó?”. “Repito, los ciudadanos tanto hacia lo interno del partido como en la sociedad tienen una enorme capacidad de pasar balance frente a los comportamientos mentirosos de sus políticos”, expresó.

Mientras que Alburquerque criticó que Abinader haya manejado su repostulación como si fuera un teatro, un drama en el que a su entender ha involucrado su familia sin ser necesario.

Aseguró que para sus fines reeleccionistas el presidente Abinader ha sonsacado alcaldes, “buscando desarticular a la oposición en una actitud que aparentemente es correcta desde la visión del PRM, pero que desde un sano manejo de la democracia, hecho por un hecho por un jefe de Estado no es lo más apropiado porque aunque el jefe de Estado quiera reelegirse tiene que tener limitaciones en tanto de no descomponer la democracia porque él es el guardián de ella”.

“El hecho de que el PLD y los otros partidos rapaces hayan hecho una cosa no quiere decir que un verdadero demócrata debe repetirla, de todas manera había dicho también que no se iba a repostular, que no le gustaba eso y todo fue distinto”, añadió.

Alburquerque informó que el próximo jueves formalizará su inscripción como precandidato presidencial ante la comisión organizadora de la agrupación.

Desde el PLD

Mientras que el candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, dijo que la gente no reelegirá un mal gobierno con alto precio de la comida y los combustibles. También citó las precariedades en el sistema de salud, el deterioro de los servicios públicos y el retorno de los apagones.

El vocero del bloque de senadores del PLD, Yván Lorenzo, aseguró que el pueblo «no reelegirá el alto costo familiar» Para el miembro del Comité Político del PLD, la decisión de Abinader y puso en duda que los dominicanos vayan a reelegir un gobierno al que considera desastroso.

El expresidente de la Cámara de Diputados y dirigente de la Fuerza del Pueblo, Rubén Maldonado, consideró que el fracaso del gobierno es lo que ha impulsado a que Abinader intente reelegirse en las elecciones venideras. “Evidentemente que la repostulación del Presidente va a encontrar un gran problema porque nadie manteniendo un país en la hambruna más grande que ha existido se puede reelegir, nadie con una situación económica como la que viven los dominicanos se puede reelegir, nadie pagando la energía dos y tres veces más cara como se pagaba lo puede reelegir, y nadie deteriorando la vida de los dominicanos durante tres años se puede reelegir”, sostuvo.