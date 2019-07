NUEVA YORK.- Periodistas que laboran para diferentes medios de comunicación en la República Dominicana condenaron la amenaza y asalto de que fuera objeto el comunicador Silvio Cabrera, del periódico El Nacional, el pasado domingo en la capital dominicana.

Los periodistas Willian Jiménez, Román Polanco, Félix Grant, José Rodríguez y el autor de esta crónica sostienen que resultó muy sospechoso que los asaltantes solo se dirigieran a Cabrera, quien iba acompañado de un amigo, cuando ambos se dirigían a socorrer otro amigo que habría sufrido un infarto.

Los forajidos iban en un carro Sonata, blanco y sin placa, cuando cometieron el hecho a punta de pistola en la calle Ramón Cáceres esquina Francisco Villaespesa, en el ensanche La Fe, frente al colmado Me Liberé, quedando todo captado en la cámara de vigilancia, como declarara Cabrera.

“Se trató de un hecho raro y sospechoso, porque mi amigo levantó las manos y les dijo a los atracadores que se llevaran lo que quisieran, pero estos le respondieron que el asunto no era con él, lo que parece indicar que la trama iba dirigida solo hacia mi persona. Pienso que si no hubiera habido cámaras me hubieran matado”, sosotuvo Cabrera.

El periodista amenazado y asaltado, despojado de su cartera, con documentos personales como cédula, seguro, tarjetas de créditos, débitos y el celular, hizo la denuncia en el destacamento de la Policía denominado La 40 de Cristo Rey, pero los agentes no se preocuparon y se limitaron en darle un papel exclusivamente para que sacara la cédula”, declaró Cabrera.

Esa actitud de la policía es lo que lleva a la ciudadanía no creer en ella, porque no hacen el verdadero trabajo de seguridad y protección, por lo tanto demandamos profundizar las investigaciones para apresar los autores.

Los periodistas en NY afirmaron que les darán seguimiento a este caso para informar a la comunidad del exterior sobre su desenvolvimiento, sostienen.