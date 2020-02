Los métodos de robo de señales ilegales de los Astros de Houston fueron informados a los Nacionales de Washington antes de la Serie Mundial de 2019, gracias a Alex Cora.

El ex mánager de los Medias Rojas de Boston contactó al capitán de los Nacionales Dave Martínez para advertirle sobre el robo de señales de Houston, según Barry Svrluga y Dave Sheinin del Washington Post. Cora estuvo involucrado en la operación de robo de señales de los Astros mientras se desempeñaba como coach de banca del equipo en 2017.

Svrluga y Sheinin también señalan que varios jugadores de los Dodgers de Los Ángeles advirtieron al jugador de cuadro de los Nacionales Brian Dozier, que jugó con Los Ángeles en 2018, sobre el robo de señales de Houston. En otras palabras, el robo de señas de los Astros no era un secreto bien guardado en MLB antes de que el informe de la bomba de The Athletic cayera en diciembre. Las consecuencias del informe han resultado en los despidos del gerente de los Astros, AJ Hinch, y del gerente general Jeff Luhnow. El ex jugador de los Astros, Carlos Beltrán, renunció a su nuevo puesto como gerente de los Mets de Nueva York , y Cora acordó mutuamente separarse de los Medias Rojas.