HOUSTON.- Roberto Osuna asegura que sabía que Carlos Correa iba a dar el batazo para ganar y que los Houston Astros empataran la Serie de Campeonato de la Liga Americana a los New York Yankees.

El relevista mexicano dice que advirtió a Correa de que redondearía su noche con el triunfo y que el paracorto de los Astros sólo sonrió mientras caminaba hacia la caja de bateo.

Minutos después, así sucedió. Correa pegó el jonrón que dejó tendidos a los Yankees y que provocó el respiro de la mayoría de los 43,359 aficionados que colmaron el Minute Maid Park, incluidos todos los peloteros de los Astros y tal vez de la ciudad de Houston.

“Nosotros le dijimos ‘tú vas a ser el héroe, tú vas a ser el héroe’”, recordó Osuna. “Salió y pegó el jonrón, es algo que uno siente de adentro y todos estamos en la misma página y se dio el triunfo que es lo importante”.

Correa no había tenido su mejor postemporada ofensiva hasta esta noche, en la que primero pegó doblete en la segunda entrada para dar la ventaja inicial 1-0 a los Astros sobre los Yankees.

Después, en el sexto inning, dio otra exhibición defensiva de esta postemporada, que mucho tuvo que ver con su concentración, para sacar en home a DJ LeMahieu, después de que una rola recta hacia la segunda base pegó en el guante de Altuve, quedó suelta, mientras el corredor de los Yankees iba hacia home.

Esa pudo ser la carrera del triunfo para New York en los nueve innings pactados y que hubiera evitado que los Astros pudieran ganar en el décimo segundo.

“Hizo jugadas claves en el juego”, reconoció Altuve sobre Correa. “Estoy muy contento por él. Ha trabajado muy duro. Es un jugador que en los momentos grandes siempre sale a relucir”.

Osuna tuvo que sacar cinco outs entre la octava y novena entrada, cuando ya había salido el abridor Justin Verlander, quien ofreció otro de sus recitales de pitcheo, y el primer relevo, Will Harris.

“Aquí todo el mundo juega para ganar, le toque a quien le toque”, señaló Osuna. “Nosotros vamos con esa mentalidad cada que nos toca salir a hacer jugadas. Aquí no hay roles. A. J. (Hinch, manager de los Astros) tiene una comunicación bien abierta con nosotros. Nos dice claramente que tenemos que hacer de todo. Yo no tengo por qué ser el cerrado. Estoy preparado todo el tiempo para cuando me llamen”.

Un Apunte

Marca de Springer

George Springer conectó su décimo segundo cuadrangular en playoffs para los Astros, incluidos 10 como primero en el orden de bateo, que también representan marca de Grandes Ligas.

Carlos Correa llegó a 27 carreras producidas en postemporada; nuevo récord de los Astros. Verlander sacó seis entradas y dos tercios, en los que aceptó cinco imparables, regaló dos pasaportes y ponchó a seis con 109 lanzamientos.