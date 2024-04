El comunicador René Castillo ha logrado una mágica fórmula de ejercer sus oficios y su manera de expresarlo denota la felicidad que le da tener este objetivo.

Durante más de 12 años ha estado al frente de la conducción del espacio dominical “Aquí se habla español”, y previo a éste formó parte de otros espacios de entretenimiento; para luego dedicarse al área inmobiliaria y actualmente repuntar con sus entregas de “Clic Inmobiliaria”, por su canal de Youtube.

Así une dos pasiones que parecen hacerlo sentir pleno profesionalmente, pues en “Clic Inmobiliaria” recorre las casas de los famosos enfocándose en los espacios y estructuras, a la vez que conduce y produce, aportando su experiencia en los medios de comunicación.

“Soy un apasionado y cuando algo me llama la atención le voy con todo”, cuenta agregando que entró en el mundo inmobiliario por un amigo, con el objetivo de aumentar sus ingresos en el tiempo libre que tenía, y terminó viendo que podía crear contenido pues ahí había una brecha y una ventaja competitiva que decidí aprovechar lanzando mi propia marca.

“Lo bueno es que he podido conjugar ambas cosas. Al crear contenido puedo seguir disfrutando mi pasión por comunicar, por entretener y por producir, entonces todo eso lo puedo desarrollar en paralelo”, expresó.

Es así como a través de René hemos conocido las casas de Cheddy García, Luz García, La Condesa, la doctora Tania Medina, la familia del fallecido merenguero Johnny Ventura y otras muchas que han demostrado que este novedoso proyecto es una carta de triunfo, por ser una temática nueva, con un público que crece cada día.

Sobre su experiencia en las casas de los famosos y los aspectos que talvez no se ven ante las cámaras, confiesa: “¡Super chula! Aunque en principio convencerlos de que me permitan grabar en su intimidad fue duro, incluso al día de hoy hay quienes lo piensan, pero desde cosas muy locas que me he encontrado, secretos que he tenido que ocultar y palabras de agradecimiento y café que he recibido luego de que el anfitrión ve lo que produce en el público exponerse de forma natural e íntima”.

A la pregunta de cuáles casas veremos en sus próximas entregas, adelanta que hay muchas que están en lista, entre ellas las de Musicólogo, Jatnna Tavárez, Kinito Méndez, Eddy Herrera, Hony Estrella y Pamela Sued.

¿Es buen padre?

René suele compartir en sus redes sociales momentos con su hijo René, en los que se le ve entregado a este rol tan importante.

¿Eres tan buen padre como muestras en tus redes sociales?

“Creo que lo hago bien, al menos me lo disfruto y René se muestra feliz, aunque esa calificación la dirá el tiempo con los resultados de la crianza. Básicamente lo mío es compartir los ratos que podamos juntos, hablarle de la vida, escucharlo, llevarlo a un buen colegio y trato que sea bueno con las personas y sea autosuficiente”.

Sobre qué hay de romances confiesa que “no hay mucho, una que otra salida, pero no se cuaja nada”.

Dice que en ese sentido realmente hay poco tiempo para madurar una relación; y ahora esto no está en sus prioridades, aunque todo puede cambiar si lo sorprenden.

René ya tiene cuatro años de experiencia en el sector inmobiliario, en los que trabajó como asesor en grandes empresas del área, hasta que tomó la decisión de lanzar su propia marca y fundo CLIC Inmobiliaria, donde ofrece un servicio integral que va más allá de vender o alquilar un inmueble.

También en el cine ha tenido una carrera productiva, habiendo participado de las producciones dominicanas Yuniol, PlayBall, Cristiano de la Secreta, Lotomán 003, El Plan Perfecto, Los Paracaídistas, Rango de Honor y La tercera Edad, entre otras.